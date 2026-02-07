Poslastica: olimpijska tekma, ki je ne gre zamuditi

Po štirih dolgih letih čakanja se začenja zares tudi v alpskih disciplinah, ko bo na znameniti progi Stelvio na sporedu olimpijski smuk. Ta se bo začel ob 11.30, na štartu sta tudi dva Slovenca.

Miha Hrobat ima številko 19. Foto: Reuters

Že prvi dan se obeta prava poslastica, ko se bodo med seboj udarili trenutno najboljši smukači na svetu. Na štartu bosta tudi dva Slovenca. Visoko uvrstitev bo s številko 19 lovil predvsem Miha Hrobat, na drugem treningu osmi najhitrejši, s številko 30 pa bo šel na progo še Martin Čater. Tekmo bo odprl Avstrijec Daniel Hemetsberger.

Predvsem pa se zdi, da bo šlo tokrat za švicarski obračun. Za zmago bi se lahko udarila Marco Odermatt in aktualni svetovni prvak Franjo von Allmen, ki sta v tej sezoni skoraj nepremagljiva. A vemo, da olimpijski smuk je posebna tekma, ko je v igri veliko več. Svojo vlogo bodo igrali živci, pripravljenost in dnevna forma.

Zelo močno ekipo imajo tudi Italijani. Giovanni Franzoni je z zmago v Kitzbühlu dokazal, da lahko premaga kogarkoli, medtem ko se Dominik Paris na znamenitem Stelviu dobro znajde.

ZOI, Bormio, smuk (m), štartna lista:



1. Daniel Hemetsberger (Avt)

2. James Crawford (Kan)

3. Bryce Bennett (ZDA)

4. Maxence Muzaton (Fra)

5. Nils Alphand (Fra)

6. Alexis Monney (Švi)

7. Marco Odermatt (Švi)

8. Franjo von Allmen (Švi)

9. Vincent Kriechmayr (Avt)

10. Nils Allegre (Fra)

11. Giovanni Franzoni (Ita)

12. Dominik Paris (Ita)

13. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)

14. Mattia Casse (Ita)

15. Florian Schieder (Ita)

16. Adrian Smiseth Sejersted (Nor)

17. Cameron Alexander (Kan)

18. Elian Lehto (Fin)

19. Miha Hrobat (Slo)

20. Stefan Rogentin (Švi)

21. Raphael Haaser (Avt)

22. Brodie Seger (Kan)

23. Jan Zabystran (Češ)

24. Alban Elezi Cannaferina (Fra)

25. Stefan Babinsky (Avt)

26. Jeffrey Read (Kan)

27. Kyle Negomir (ZDA)

28. Simon Jocher (Nem)

29. Sam Morse (ZDA)

30. Martin Čater (Slo)

