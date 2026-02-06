Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtorji:
M. P., STA

Petek,
6. 2. 2026,
20.00

Osveženo pred

48 minut

Zimske olimpijske igre, Milano Cortina 2026, 7. februar

Že prvi dan iger prva priložnost za zlato kolajno za Slovenijo

Nika Prevc | Nika Prevc lahko že prvi dan iger sebi in Sloveniji pribori prvo kolajno. | Foto Guliverimage

Nika Prevc lahko že prvi dan iger sebi in Sloveniji pribori prvo kolajno.

Foto: Guliverimage

Po petkovem slavnostnem odprtju je sobota prvi uradni dan zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026. Nastopilo bo sedem slovenskih športnikov, podelili pa bodo pet kompletov odličij. Favoritka za zlato na srednji skakalnici je Nika Prevc. Poleg nje bodo ob 18.45 nastopile še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Ob 11.30 se začne moški smuk z MIhro Hrobatom in Martinom Čartom. V skiatlonu se bo predstavila Neža Žerjav (13.00).

Na prvi ženski posamični tekmi v smučarskih skokih bodo na srednji skakalnici v Predazzu nastopile štiri Slovenke, poleg vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala in prve favoritinje za zlato odličje Nike Prevc še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Na smukaški olimpijski tekmi v moški konkurenci v Bormiu bosta nastopila Miha Hrobat in Martin Čater, na ženski tekmi smučarskega teka 10 + 10 kilometrov v kraju Lago di Tesero pa bo slovenske barve zastopala Neža Žerjav.

V soboto bodo znani še dobitniki odličij v deskanju prostega sloga in v hitrostnem drsanju (ženske). 

Milano Cortina 2026, 7. februar, končne odločitve:

Alpsko smučanje
11.30 smuk, moški (Miha Hrobat, Martin Čater)

Deskanje prostega sloga
19.30 akrobatski skoki, finale, moški

Hitrostno drsanje
16.00 3000 m, ženske

Smučarski tek
13.00 skiatlon, 10 + 10 km, ženske (Neža Žerjav)

Smučarski skoki
18.45 posamična tekma, srednja skakalnica, ženske (Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)
