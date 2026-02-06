Že prvi dan iger prva priložnost za zlato kolajno za Slovenijo

Po petkovem slavnostnem odprtju je sobota prvi uradni dan zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026. Nastopilo bo sedem slovenskih športnikov, podelili pa bodo pet kompletov odličij. Favoritka za zlato na srednji skakalnici je Nika Prevc. Poleg nje bodo ob 18.45 nastopile še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Ob 11.30 se začne moški smuk z MIhro Hrobatom in Martinom Čartom. V skiatlonu se bo predstavila Neža Žerjav (13.00).

Na prvi ženski posamični tekmi v smučarskih skokih bodo na srednji skakalnici v Predazzu nastopile štiri Slovenke, poleg vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala in prve favoritinje za zlato odličje Nike Prevc še Nika Vodan, Katra Komar in Maja Kovačič. Na smukaški olimpijski tekmi v moški konkurenci v Bormiu bosta nastopila Miha Hrobat in Martin Čater, na ženski tekmi smučarskega teka 10 + 10 kilometrov v kraju Lago di Tesero pa bo slovenske barve zastopala Neža Žerjav.

V soboto bodo znani še dobitniki odličij v deskanju prostega sloga in v hitrostnem drsanju (ženske).

Milano Cortina 2026, 7. februar, končne odločitve:



Alpsko smučanje

11.30 smuk, moški (Miha Hrobat, Martin Čater)



Deskanje prostega sloga

19.30 akrobatski skoki, finale, moški



Hitrostno drsanje

16.00 3000 m, ženske



Smučarski tek

13.00 skiatlon, 10 + 10 km, ženske (Neža Žerjav)



Smučarski skoki

18.45 posamična tekma, srednja skakalnica, ženske (Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič)