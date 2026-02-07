Domen Prevc se je pošalil: Brez škandalov – bolje držim zastavo kot smučke

Za Domna in Niko Prevc se je olimpijska zgodba začela z redko častjo. Na odprtju iger sta bila v središču pozornosti - Domen je kot nosilec slovenske zastave skupaj s sestro stopil na čelo kolone. Nika je priznala, da se ji je zgodilo nekaj, kar se ji "ne bo nikoli več ponovilo", brat pa je dodal nekaj humornega pridiha: "Uspešno brez škandalov. Videti je, da bolje držim zastavo kot smučke." Čakanje je bilo dolgo, a v slovenskem taboru po Domnovih besedah ni manjkalo smeha, zafrkancije in dobrega razpoloženja. In medtem ko so kamere ob mimohodu lovile vse športnike, so misli vsaj pri Niki že uhajale proti skakalnici, kjer jo danes čaka olimpijska tekma in boj za zlato medaljo.

Začetnega protokolarnega dela olimpijskih iger je konec. S petkovim dnem so igre uradno odprte in boji za medalje se lahko začnejo. Slovenska odprava je bila razdeljena na tri dele - Cortina d'Ampezzo, Livigno in Predazzo. Soj žarometov je bil nekoliko bolj usmerjen v skakalno središče, kjer je Domen Prevc skupaj s sestro Niko z zastavo v roki vodil slovensko delegacijo.

Neponovljiv trenutek

Oba sta o tem spregovorila za slovenski nacionalni radio v pogovoru z novinarjem Luko Dolarjem. Nika je po mimohodu zadržano, a iskreno priznala, kako velik trenutek je bil to zanjo. "Ravnokar se mi je zgodilo, kar se ne bo nikoli več ponovilo. Počutila sem se zelo dobro in nekaj, kar mi je polepšalo olimpijske igre."

Foto: Matej Družnik/Delo/STA

Ko je govorila o tem, kaj ji bo najbolj ostalo v spominu, ni oklevala: "Verjetno ravno ta glavni del, sprehod skozi. Res je bil poseben občutek."

"Brez škandalov" in Domnov humor

Domen je dogodek pospremil s humorjem in kančkom samoironije. Navezal se je na dogodek s pobeglimi smučmi, ki je v Oberstdorfu buril duhove: "Vihtenje zastave je bilo lepo, predvsem nekako uspešno brez škandalov. Videti je, da bolje držim zastavo kot smučke. Mi ni ušla (smeh, op. a.)."

Foto: Matej Družnik/Delo/STA

Zanj je bila čast toliko večja, ker so to njegove prve olimpijske igre in imel je privilegij, da maha s slovensko trobojnico: "Res nekaj posebnega, da me je doletela ta čast že na prvih olimpijskih igrah. Res lepi posebni trenutki."

Navodila so bila jasna

Čeprav je bilo na televiziji vse videti sproščeno, je organizacija takšnih trenutkov precej natančna. Domen je razložil, da posebnih konkretnih navodil sicer ni bilo, a so se mogli držati ustaljenih protokolov: "Načeloma ni kaj veliko za filozofirati. Kolonova mora biti v mimohodu raztegnjena in nekakšen tempo hoje mora biti. Pač ta navodila, da lepo izpade pred kamero. Da so potem lepi posnetki in spomini."

Dve uri in pol čakanja: punce zbadale fante

Slovenci so do prizorišča prišli okoli 19.30, na vrsto pa so prišli šele okoli 22. ure, kar je pomenilo dolg večer in veliko čakanja. Domen je dejal, da se mu ni vleklo: "Dve uri in pol čakanja ... Ni mi bilo dolgčas, smo imeli kar zabaven večer. Punce so se vseskozi norca delale, zafrkavale. Je hitro minilo."

Foto: Matej Družnik/Delo/STA

Ob tem je imel v mislih predvsem sestro - zaradi njenega spalnega ritma in tekmovalnega dne, ki prihaja na vrsto danes in je prva favoritinja za zlato medaljo.

"Nika je zaspanka"

Domen je razkril še droben detajl iz Nikinega življenja glede spanca: "Nika je kar zaspanka. Lahko gre hitro spat in zelo dolgo spi. Včasih ji kar zavidam za take stvari. Sem ji rekel, da ji bo mogoče prav prišlo: Jutri imate pozno tekmo, da ne boš že čez dan vse pokurila."

Misli so vsaj pri Niki že bile pri skakalnici

Ob čakanju v koloni je imela Nika, kot pravi sama, dovolj časa za razmišljanje glede današnje tekme: "Sem imela veliko časa, ker smo čakali v koloni in gledali skakalnico."

Slovenska zasedba v Cortini d'Ampezzo. Foto: Reuters

Na vprašanje o željah pred tekmo je ostala pri preprostem odgovoru: "Pokazati vse po svojih najboljših močeh."

Domen kot navijač

Velika verjetnost je, da bo danes zanjo navijal brat Domen, saj fantje nimajo skakalnega programa, naši orli pa se bodo s srednjo napravo spoznali v nedeljo, medtem ko so preostale reprezentance že skakale v četrtek. "Ja, verjetno bomo prišli pogledat. Sicer imamo sami s sabo nekaj dela. Ampak mislim, da nam bo v večernem času zneslo."