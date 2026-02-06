Odštevanja je konec. Olimpijske igre Milano Cortina 2026 so se začele s slavnostnim odprtjem na milanskem stadionu San Siro. Glavni del dogajanja so bili mimohodi športnikov, ki so potekali na vseh lokacijah iger. Nika Prevc in Domen Prevc s slovensko zastavo sta del slovenske odprave na prizorišče popeljala v Predazzu, v Cortini d 'Ampezzo je bila v prvi vrsti Ilka Štuhec, v Livignu pa deskarji. V Milanu je izstopal brazilski smučar Lucas Pinheiro Braathen. Eden vrhuncev umetniško-kulturnega programa je bil nastop Mariah Carey. Italijansko himno je zapela Laura Pausini. Nekaj minut pred 23. uro je italijanski predsednik Sergio Mattarella razglasil uradni začetek iger, pol ure zatem pa sta olimpijski ogenj v središču Milana prižgala Alberto Tomba in Deborah Compagnoni.

Alberto Tomba in Deborah Compagnoni sta prižgala olimpijski ogenj pod slavolokom miru v središču Milana. Foto: Reuters

Slovenci v Cortini. Foto: Reuters Slovenski zastavonoša Domen Prevc je dejal, da je zastavo nosil uspešno in "brez kakšnih škandalov. Zastavo očitno bolje držim kot smučke in mi ni ušla", je še za slovenske medije v Predazzu dodal vodilni skakalec sezone svetovnega pokala. "Ni veliko ljudi imelo te časti, je več ljudi z medaljami, kot ljudi, ki so nosili zastave. Mogoče se zdaj tega še ne zavedava toliko, ampak čez deset let bo to lepa pika na i tem olimpijskim igram," pa je povedal za TV Slovenija. "Ravnokar se mi je zgodilo nekaj, kar se ne bo nikoli več ponovilo," je ob zaključku povedala Nika Prevc in poudarila, da ji je ta velika čast polepšala olimpijske igre.

Olimpijska zastava je v Milanu zaplapolala ob enajstih zvečer. Foto: Reuters

Otvoritveno slovesnost so zasnovali kot spektakel v živih barvah, s katerim so se organizatorji poklonili legendarnim opernim skladateljem, kot so Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini in Giacomo Puccini. Italija pa se je predstavila še z marsičem drugim, po čemer je znana po vsem svetu, med drugim je bilo videti junaka otroških knjig Ostržka in paparace. Nekatere kostume je oblikoval pokojni modni oblikovalec Giorgio Armani. Niso pozabili niti na italijansko kuhinjo.

Poglejte utrinke z mimohoda športnikov, ki bodo zastopali svoje države:

Fotogalerija 1 / 20 / 20

Poglejte nekaj utrinkov umetniško-kulturnega programa otvoritve iger:

Fotogalerija 1 / 10 / 10

Mariah Carey je s pesmijo Volare začarala začetek otvoritve Foto: Reuters Ob navdušenju 67.000 gledalcev na stadionu je ameriška pop pevka Mariah Carey zapela eno od klasičnih italijanskih pesmi Nel blu, dipinto di blu, bolj znano kot Volare. Italijanska pevka Laura Pausini je imel čast zapeti italijansko himno. Po mimohodu športnikov in pred prižigom olimpijskega ognja so nastopile še druge mednarodne glasbene zvezde, med njimi italijanski tenorist Andrea Bocelli, italijanska operna pevka Cecilia Bartoli in kitajski pianist Lang Lang. Na slovesnosti, za katero so vadili kar 700 ur, je sodelovalo več kot 1.300 ljudi, vključili so tudi številne prostovoljce, ki so del velike skupine prostovoljcev na teh igrah.

Po tradiciji so prvi prišli športniki Grčije. Foto: Guliverimage Nika Prevc in Domen Prevc s slovensko zastavo sta tako del slovenske odprave na prizorišče popeljala v Predazzu, v Cortini d'Ampezzo je bila v prvi vrsti Ilka Štuhec (za njo tudi mama Darja Črnko), v Livignu pa so korakali deskarji in smučarji. Slovenijo letos zastopa 37 športnikov, medtem ko je na zadnjih ZOI v Pekingu 2022 nastopilo 43 predstavnikov. To je najmanjša slovenska odprava na zimske igre v tem stoletju oziroma po igrah v Naganu 1998, ko je Slovenijo zastopalo 34 športnikov. Nekaj posebnega je bila razpršenost uvodne slovesnosti. Ker igre potekajo na različnih lokacijah na severu Italije. Mimohod športnikov tako ni bil samo v Milanu ampak na vseh prizoriščih, ki gostijo tekmovanja.ins slovensko zastavo sta tako del slovenske odprave na prizorišče popeljala v Predazzu, v Cortini d'Ampezzo je bila v prvi vrsti(za njo tudi mama), v Livignu pa so korakali deskarji in smučarji. Slovenijo letos zastopa 37 športnikov, medtem ko je na zadnjih ZOI v Pekingu 2022 nastopilo 43 predstavnikov. To je najmanjša slovenska odprava na zimske igre v tem stoletju oziroma po igrah v Naganu 1998, ko je Slovenijo zastopalo 34 športnikov.

Maskoti pred začetkom otvoritve. Foto: Guliverimage Obenem se prvič nekoliko prekršili tradicijo pri prižigu olimpijskega ognja, ki je zmeraj eden od vrhuncev odprtja iger. Tokrat so ogenj, ki so ga na tradicionalen način prižgali v antični Olimpiji, uporabili dvakrat. Zagorel je na obeh lokacijah, v Milanu in Cortini;. V lombardijski prestolnici gori ob slavoloku miru (Arco della Pace), v Cortini pa na trgu Dibona. V vlogi prižigalcev sta bila nekdanja italijanska vrhunska alpska smučarja Alberto Tomba in Deborah Compagnoni. Oba ognja sta zagorela istočasno, saj želijo prireditelji tudi na ta način poudariti povezanost obeh prizorišč. Slavnostna prireditev je trajala kar tri ure in pol, torej uro dlje, kot je bilo predvideno. Ogenj je zagorel šele ob 23.25.

Papež znova pozval k olimpijskemu premirju

Papež Leon XIV. je znova pozval k olimpijskemu premirju. V pismu o pomenu športa je vse narode spodbudil, naj ponovno odkrijejo in spoštujejo olimpijsko premirje kot instrument upanja. Izpostavil je tudi vrednote poštenega športnega tekmovanja, poročajo tuje tiskovne agencije. "Ob bližajočih se zimskih olimpijskih in paraolimpijskih igrah iz vsega srca spodbujam vse narode, naj ponovno odkrijejo in spoštujejo ta instrument upanja, ki je olimpijsko premirje, simbol in obljuba sprave v svetu," je napisal v pismu, v katerem je razmišljal tudi o tem, kako šport spodbuja bratstvo med ljudmi.