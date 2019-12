Tako samozavesten že dolgo ni bil

"Stoodstotno take pripravljenosti še nimam oziroma je glede na leta niti ne morem imeti, sem pa se ji zelo približal. Zaradi odlične telesne pripravljenosti sem lahko poleti tudi več treniral na snegu in lahko rečem, da sem zelo dobro pripravljen. To kažejo tudi primerjave z drugimi na treningih. Moji časi so bili odlični, na vseh primerjalnih vožnjah sem doživel le en poraz. Meril pa sem se skoraj s polovico tistih, ki merijo na najvišja mesta. Z Bolgarom Radoslavom Jankovom, Francozom Sylvainom Dufourjem, Italijani in našimi," je razlog za optimizem navedel aktualni olimpijski podprvak, ki pa vendarle opozarja na eno stvar.

V dobrih razmerah mu gre odlično, v slabših stopi s plina

"Res je, da smo se v glavnem primerjali na lepih progah in da nas je večinoma spremljalo lepo vreme, kar meni neizmerno ustreza. Z vremenom sem imel srečo tako na pripravah v Argentini, kjer sem bil prvič, kot nazadnje v Italiji, v Belgiji smo trenirali v dvorani, edino na Finskem je bilo bolj megleno. Vprašanje je, kako bi bilo na treningih, če bi bila slaba vidljivost in bi bile proge razrite. Če je tako, potem jaz avtomatično stopim s plina, saj se bojim, da bi se mi vrnile bolečine v hrbtu. Z zavoro pa ne moraš biti hiter," je razlog, zakaj si želi čim več lepega vremena na 14 posamičnih tekmah v sezoni, med katerimi pa večjega tekmovanja letos ni, obrazložil Košir, ki letos na pripravah ni imel trenerske spremljave, po dolgih letih je bil spet volk samotar.

S trenerjema sodeluje le še občasno

"Če nisem bil z našo reprezentanco, sem bil sam. Z mojima trenerjema Gašperjem Oblakom in Jernejem Demšarjem se sicer nismo razšli, toda sodelujemo le še občasno. Oba sta namreč zaposlena, nista imela časa, da bi mi pomagala na treningih v tujini. Jasno je, da sem ju pogrešal, toda je tudi dobra stvar tega. Zaradi tega sem nekaj privarčeval, tako da sem si lahko privoščil treninge v daljnih krajih. V Argentino in Finsko, ki sem ju zamenjal za bližnje ledenike, sem povabil tudi reprezentančne kolege, ki pa so moje povabilo zavrnili. Kje so bili razlogi za to, si najbrž lahko vsi predstavljamo," je povedal Košir, lani zmagovalec ene tekme svetovnega pokala.

Nastopiti namerava na vseh tekmah

Čeprav si tudi on želi zmagati v skupnem seštevku svetovnega pokala oziroma osvojiti še kakšen globus, pa se posebej gnal za tem ne bo.

"Nameravam nastopiti na vseh tekmah, a če bo slabo vreme in razrite proge, pač ne bom šel na polno. Da čim več nastopam in se pojavljam v medijih, je želja mojih sponzorjev. Zaradi tega spet razmišljam tudi o ekipnih tekmah, v ekipo pa se moram najprej uvrstiti, kar glede na moč naše ekipe ne bo lahka naloga," meni deskar, ki meni, da je v zadnjem času bolj kot v prejšnjih sezonah pomembno samo znanje tekmovalca, saj razlik v tehnološki opremi ni več.

Košir je pred leti navduševal s svojo tehniko, ki pa je zahtevala telesno moč in optimalno zdravstveno stanje. Ker tega v zadnjih letih ni imel, jo je opustil, zdaj pa se nanjo spet vrača.

"Ta moja tehnika zahteva močan nagib v ledvenem delu, zato trpi hrbet. Skozi tekme bom videl, če bom s to tehniko kaj pridobil, če ne bom, bom uporabil plan B in se vozil kot prejšnja leta. Treningi so pokazali, da z mojo tehniko naredim več napak, a ko se pogledajo časi, se vidi, da sem z njo kljub napakam hitrejši. Zato bom tehniko prilagajal iz tekme v tekmo. Tudi kakšen poraz me ne bo prizadel, saj je tekem veliko, s tem pa tudi možnosti za popravni izpit," je dejal Košir, z zadnjim stavkom pa tudi priznal, da se je v zadnjem času tudi značajsko spremenil, tudi njegove napovedi so bolj realne, kot so bile, ko je bil mlajši, ko je kar pokal od samozavesti, menil je, da bi moral dobiti vsako tekmo.

Za to naj bi bilo "krivo" dejstvo, da je lani postal oče. "Deskanje mi ne pomeni več vsega. Zdaj imam prioritete ločene. Ko sem doma, se posvetim družini, kar mi omogoča, da se tudi bolj spočijem. Če moje samozavesti ne delim z javnostjo, pa še ne pomeni, da je nimam. Tako kot sem samozavesten zdaj, že dolgo nisem bil. Tako pa tudi moram razmišljati, brez tega uspehov ni," je prepričan deskar.

