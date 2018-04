Zahvalil se je vsem in naznanil konec kariere

Pri vsega 26 letih se je Thomas Diethart odločil, da konča športno pot. Na svojem profilu na Instagramu je objavil to novico: "Hvala vsem, ki so me podpirali, zlasti prijateljem, družini, sotekmovalcem, trenerjem in sponzorjem. Skoke bom pogrešal."

V sezoni 2013/14 je stopil v ospredje, a ne za dolgo. Takrat je osvojil prestižno novoletno turnejo in zmagal na dveh posamičnih tekmah v Garmisch-Partenkirchnu in Bischofshofnu ter postal njen nesporni kralj.

Ko so vsi pričakovali njegov preskok v nadaljevanju kariere, tega niso dočakali. Niti sam. Iskal je priključek z najboljšimi, pot pa sta mu prekrižala dva hujša padca.

Padca sta zaznamovala njegovo pot

Prvič jo je huje skupil na tekmi celinskega pokala v Brotterodeju. Takrat je šokiral svoje navijače na Twitterju, kjer je objavil fotografijo povsem poškodovanega obraza.

Njegov osrednji uspeh je osvojitev prestižne novoletne turneje. Foto: Sportida

Po letu dni je sledilo novo trše srečanje s snežno podlago. V Ramsauu je grdo padel in omedlel. V bolnišnico so ga celo odpeljali s helikopterjem in v Schladmingu je bil na intenzivni negi. Imel je možganske krvavitve.

"Trenerji so mi v bolnišnici skušali razložiti, kako sem padel, ampak se nisem spominjal," je dejal Diethart.

Zdaj se je odločil, da pri 26 letih postavi skakalne smuči v kot, saj noče več tvegati svojega zdravja.