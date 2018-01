"Vse si zaslužim, dobim zelo malo"

Slovenski privrženci skokov se še vedno sveže spominjajo dogodkov izpred dveh let, ko je Peter Prevc pred njihovimi očmi na avstrijskih tleh poletel do zlate medalje. Ogromno število slovenskih ljubiteljev se je skupaj z njim veselilo njegove krstne zlate medalje na največjih tekmovanjih – bronasto s poletov je imel že iz Harrachova iz leta 2014.

Zdaj ni čas za obujanje spominov

A Prevc k temu dodaja: "Spomini se vsakič vrnejo, vendar zdaj še ni čas za njihovo obujanje. Stremeti moram naprej, da jih bomo imeli v prihodnje več."

Na kulmski letalnici je dobro letel in dobil potrditev, da gredo njegovi skoki v pravo smer. Foto: Sportida

Sven Hannawald in Roar Ljokolesoy sta bila do zdaj edina v zgodovini, ki jima je uspelo ubraniti naslov svetovnega prvaka v poletih.

Na vprašanje, ali bo v Oberstdorfu čutil kaj bremena, ker brani lovoriko, je odgovoril: "Pravzaprav se do novinarske konference s tem nisem ukvarjal. Ker me toliko sprašujete, mi ga vi nalagate. Bremena ne sme biti. Zbran moram biti na svoje nastope in biti miren. Stvari se bodo zgodile, kot se bodo. Veliko stvari se mora poklopiti."

"Letalnica je narejena po novem profilu in te ne trese"

V Kulmu je bil pretekli konec tedna, kjer je s šestim mestom dosegel najboljšo uvrstitev v sezoni in dobil potrdilo, da je na pravi poti.

"S tem koncem tedna na letalnici v Kulmu sem dobil potrditev, da je vse na precej dobri ravni, in sem lahko za prihodnje pomirjen." Foto: Getty Images

"S tem koncem tedna sem dobil potrditev, da je na precej dobri ravni in sem lahko za prihodnje pomirjen. V Oberstdorfu sem lani naredil kar spodbudne rezultate. Letalnica je narejena po novem profilu in te ne trese. Tako te ni strah in lahko zato na njej uživaš."

A hkrati opozarja, da se lahko hitro vse skupaj obrne, zato mora biti še naprej potrpežljiv in, kot pravi sam, ničesar prepustiti naključju.

Poudarja, da mu nič ne pade z neba

Sicer mu s svetovnih prvenstev v poletih manjka še srebrna medalja, da bi zapolnil nastalo vrzel. "Vse si zaslužim, dobim zelo malo," je Peter dal vedeti, da mu medalja ne bo kar padla z neba.

"Vse si zaslužim, dobim zelo malo." Foto: Sportida

Zlasti, ker je krog favoritov zelo širok. Opozoril je na Norvežane, ki vso sezono skačejo dobro, odlično pa so bili razpoloženi tudi na letalnici na Kulmu.

Aduti tudi za ekipno medaljo

A so tudi slovenski orli v Avstriji dobro razprli krila in dali vedeti, da bi se s takšnim letenjem potegovali za medaljo na nedeljski ekipni tekmi. "Če si zdaj postaviš cilj, je verjetnost, da ga uresničiš. A ni nič zagotovljeno. Če se jih javi osem, na voljo pa so le tri stvari, bo velika večina ostala praznih rok," je še dejal prvi mož, ki je v zgodovini kot prvi poletel 250 metrov. S to znamko je bil en dan v Vikersundu tudi svetovni rekorder.