Vrhovnik spet za las ob točko

Nordijski kombinatorci so opravili še drugo preizkušnjo svetovnega pokala v Trondheimu, tudi tokrat slovenska tekmovalca nista osvojila točk. Vidu Vrhovniku je spet zmanjkalo malo, zasedel je 32. mesto, po skoku je bil 24. Še bolje je po skoku kazalo Marjanu Jelenku, bil je 15., a je v desetkilometrskem teku nazadoval na 37. mesto.

Foto: Peter Kastelic

Z desetega mesta po skokih je na vrh pritekel Nemec Fabian Riessle, ki je v ciljnem sprintu ugnal domačina Jarla Magnusa Riiberja in Finca Eera Hirvonena, Akito Watabe pa se je s petim mestom še približal zmagi v svetovnem pokalu.

"Danes res ne morem biti zadovoljen. Potem ko nam je na skokih končno uspelo narediti nekaj dobrega, smo vse podrli s tekom oziroma taktiko na progi. Škoda, priložnost je bila res lepa, a takšne napake so nedopustne, to se ne bi smelo dogajati. Včeraj sem bil veliko bolj zadovoljen, ko se je Vid boril in je osvojil 32. mesto, danes je slika drugačna," ni bil zadovoljen trener slovenske reprezentance Mitja Oranič.

Karavana bo konec tedna nove točke lovila na predzadnjem prizorišču te sezone v Klingenthalu. V slovenski ekipi bo prišlo do sprememb, saj bo Jelenko odpotoval domov, Vrhovniku pa se bosta pridružila mlada Leon Šarc in Gašper Brecl, ki bosta nabirala dragocene izkušnje na tekmah najvišje ravni.