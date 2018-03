Frenzel zmagal v Trondheimu

Watabe je skočil 132 m in je vodil po polovici tekme, Frenzel pa je bil s 130 m četrti in je tek na 10 km začel 27 sekund za Japoncem ter ga na koncu tudi ugnal, še prej pa je prehitel Avstrijca Franza Josefa Rehrla in Maria Seidla, ki sta bila po skokih pred njim. Trikratni olimpijski zmagovalec Frenzel je s tem zabeležil 43. zmago v svetovnem pokalu.

Na tekmi sta nastopila tudi dva slovenska nordijska kombinatorca. Vid Vrhovnik, 30. po skoku, je po teku končal na 32. mestu (2:41,5), Marjan Jelenko, 40. po skoku, pa v teku ni nastopil.

Izidi (skok in 10 km tek):

1. Eric Frenzel (Nem) 24:09,0

2. Akito Watabe (Jap) + 1,0

3. Fabian Riessle (Nem) 28,8

4. Johannes Rydzek (Nem) 28,9

5. Jörgen Graabak (Nor) 29,3

6. Eero Hirvonen (Fin) 39,1

7. Francois Braud (Fra) 39,4

8. Jan Schmid (Nor) 39,5

9. Mario Seidl (Avt) 46,6

10. Go Yamamoto (Jap) 48,3

...

32. Vid Vrhovnik (Slo) 2:41,5



Marjan Jelenko v teku ni nastopil

Svetovni pokal, skupno (17 od 22):

1. Akito Watabe (Jap) 1130

2. Jan Schmid (Nor) 981

3. Fabian Riessle (Nem) 691

4. Johannes Rydzek (Nem) 682

5. Joergen Grabaak (Nor) 648

6. Eero Hirvonen (Fin) 543

7. Eric Frenzel (Nem) 534

8. Espen Andersen (Nor) 508

9. Jarl Magnus Riiber (Nor) 405

10. Vinzenz Geiger (Nem) 398

...

44. Marjan Jelenko (Slo) 32

61. Vid Vrhovnik (Slo) 9