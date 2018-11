Vid Vrhovnik norveški trojček začel z rezultatom kariere

Nordijski kombinatorci so se po uvodu svetovnega pokala v Ruki ta konec tedna zbrali v Lillehammerju, kjer jih čaka podaljšan vikend s tremi tekmami. Prva je bila tako na sporedu že danes, sprinterska preizkušnja na petkilometrski razdalji. Vid Vrhovnik je po zelo dobri predstavi v petkovi provizorični seriji v tekmovalni seriji tokrat skočil 85 metrov, s 117,4 točkami pa je zasedal 21. mesto. Njegov zaostanek je znašal minuto in 22 sekund za vodilnim Avstrijcem Franzom-Josefom Rehrlom. Drugi slovenski predstavnik Gašper Brecl je s 73,5 metri zasedal 60. mesto z zaostankom 3:29 minut za vodilnim Avstrijcem.

Sprinterski del petkilometrske preizkušnje je Vrhovnik začel v večji skupini tekmovalcev. Po 800 metrih je tekel na 20. mestu, zaostanek njegove skupine za vodilnim Rehrlom je znašal dobro minuto. Po prvem krogu oz. na polovici proge je Vrhovnik tekel v skupini sedmih kombinatorcev na 18. mestu, zaostanek se je zmanjšal na minuto.

Mladinski svetovni prvak v tej disciplini je tudi 1700 metrov pred ciljem držal stik z uvrstitvijo med dvajseterico, tekel je tik pred Magnusom Krogom na 19. mestu, še vedno v večji skupini kombinatorcev, zaostanek je bil malenkost manjši od minute. Vodilnega Rehrla so tekmeci ujeli pred ciljem in na koncu se je zmage po ciljnem sprintu razveselil domačin Jarl Magnus Riiber pred Nemcem Ericom Frenzlom (+0,1), Rehrl je zaostal 5,7 sekunde na tretjem mestu. Vrhovnik je v zadnjih metrih ohranil zelo dobro uvrstitev, v cilj je prišel na 22. mestu z zaostankom 57 sekund za zmagovalcem. Brecl je na koncu zaostal dobre štiri minute in je prvo tekmo v karieri med elito končal na 54. mestu.

Mitja Oranič pravi, da so imeli njegovi tekmovalci najslabše pogoje. Foto: Vid Ponikvar

Mitja Oranič: V loteriji smo potegnili kratko

Mladi kombinatorec je s tem postavil najboljši rezultat kariere v svetovnem pokalu, hkrati pa je še drugič zapored osvojil točke v tej sezoni. Po drugi posamični tekmi je slovenski glavni trener Mitja Oranič dejal: "To je rezultat kariere in z 22. mestom moramo biti zadovoljni. Pri tem moramo povedati, da je bila na skakalnici danes vidna loterija in smo "potegnili kratko', imeli smo ene slabših pogojev. Vseeno pa je Vid v zelo dobri skakalni formi, tako da nas to ni tako zelo kaznovalo, kot bi nas, če forma ne bi bila dobra. Zelo dobro smo nato startali z 21. mesta v večji skupini tekmovalcev. Vid je vse do konca zelo dobro zdržal in z 22. mestom smo lahko zelo zadovoljni. Imamo pa še veliko rezerv pri tehniki teka, pri sami taktiki in zato z optimizmom strmimo naprej."

V soboto bo v Lillehammerju na sporedu preizkušnja na deset kilometrov, kombinatorci pa bodo najprej tekli in šele nato skakali. O formatu, ki ga na tekmah svetovnega pokala ni bilo že skoraj deset let takole razmišlja Oranič: "Včasih sta skupinskemu startu sledila dva skoka, zdaj bo eden, a razdalja ostaja enaka, deset kilometrov. Vsi so nervozni glede tega, saj se je generacija od zadnje take tekme do zdaj zamenjala in zato smo v pričakovanju, kaj se bo zgodilo. Upam, da so tekmovalci dobro pripravljeni, še posebno Vid, da bo znal unovčiti naše izkušnje glede svetovanja, torej da bo zelo dobro odtekel, potem pa sledi še skok na skakalnici."

Izidi:

1. Jarl Magnis Riiber (Nor) 12:45,7

2. Eric Frenzel (Nem) + 0,1

3. Franz-Josef Rehrl (Avt) 5,7

4. Espen Bjoernstad (Nor) 13,0

5. Mario Seidl (Avt) 21,3

6. Espen Andersen (Nor) 28,9

7. Jan Schmid (Nor) 29,9

8. Go Yamamoto (Jap) 35,4

9. Einar Luraas Oftebro (Nor) 36,2

10. Lukas Greiderer (Avt) 38,8

...

22. Vid Vrhovnik (Slo) 57,5

54. Gašper Brecl (Slo) 4:13,1

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 180

2. Mario Seidl (Avt) 145

3. Eric Frenzel (Nem) 92

4. Franz-Josef Rehrl (Avt) 68

5. Jan Schmid (Nor) 65

6. Johannes Rydzek (Nem) 60

...

29. Vid Vrhovnik (Slo) 12

