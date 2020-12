Veliko olajšanje: prvič po treh letih ne čuti bolečin

Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred dobrimi tremi meseci, ko smo se pogovarjali z Miho, je ta še upal, da mu ne bo treba na operacijo (diskus hernija, op. p.), a so jeseni ugotovili, da je to edina pot, če želi zdržati največje napore in se boriti z najboljšimi tekmovalci.

"Večkrat sem bil pri specialistih in nikoli nisem dobil jasnega sporočila, da moram na operacijo. Vedno je bilo upanje, da bomo stvar rešili brez operacije. Tudi sam sem upal, da bo šlo brez operacije. Potem sta prišla avgust in september, ko smo poskusili že veliko stvari. Tudi počival sem en mesec oziroma delal vaje. Tudi psihično nisem bil več pripravljen prenašati te bolečine, zato sem se odločil, da grem na operacijo," nam je uvodoma povedal veliki up slovenskega moškega teka.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Danes lahko trenira že dvakrat na dan

Zdaj sta minila približno dva meseca in pol od operacije in takoj je bil pozitivno presenečen, saj je že štirinajst dni po operaciji začel izvajati rehabilitacijske vaje. Predvsem je delal vaje za moč in stabilizacijo. "Zdaj sem prišel tako daleč, da lahko treniram dvakrat na dan. Počasi se vračam. Moram povedati, da sem pred kratkim na pripravah na Pokljuki opravil nekaj treningov na smučeh in bil kar precej utrujen," nam je z optimizmom razlagal 25-letni slovenski športnik iz Logatca.

Sprva je nekaj časa čutil bolečine v nogi, a so ga na to že prej opozorili. Občasno se mu pojavijo bolečine v križu, na mestu operacije, a ko se razmiga, bolečina izgine. Ob vsem tem se zaveda, da mora vseskozi delati. "Sem skratka brez bolečin, kar nisem bil že zadnja tri leta. Res je super."

Miha Šimenc je v zadnji sezoni pisal zgodovino slovenskega moškega teka na smučeh. V zadnji sezoni se je med posamezniki dvakrat prebil med deset najboljših tekmovalcev, kar je bila še pred dvema leta znanstvena fantastika za moški slovenski tek na smučeh. Šimenc je letos v Val di Fiemmeju v Italiji v klasičnem sprintu zasedel osmo mesto, v Areju na Švedskem pa je bil v prostem sprintu sedmi in za las zgrešil finale.

Druženje s sinom mu je v veliko tolažbo

S prvim januarjem se začenja Tour de Ski, kjer bodo nastopili tudi naši najboljši. Miha vse tekme spremlja prek televizijskih prenosov in drži pesti za slovenske reprezentante. In kako težko mu je, ko mora tekme spremljati od doma?

"Že ko sem se odločil za operacijo, mi je postalo jasno, da ne bom tekmoval. Morda proti koncu sezone, a tudi to je malo verjetno. Sprijaznil sem se s tem, ker se zavedam, da je zdravje na prvem mestu. Nočem hiteti, ker bi na ta način lahko tvegal dodatne poškodbe. Zdaj imam doma sina in lahko rečem, da je to zame sreča v nesreči, ker sem lahko z njim. To mi je v veliko tolažbo. Seveda bi bil rad na tekmah, a tako pač je."

Miha redno spremlja vse tekme. Navdušen je nad rezultati Anamarije Lampič in Eve Urevc. Foto: Grega Valančič/Sportida

Navdušen je nad uspehi Anamarije in Eve

Ob letošnjih uspehih Anamarije Lampič in Eve Urevc je bil navdušen. Pravi, da je to, kar uspeva Lampičevi in Urevčevi, fantastično. Še bolj nervozen je, ko spremlja fante. "Želim si, da bi tudi naši fantje prišli zraven. Morda začetek ni bil najboljši, ampak glede na to, kako so fantje trenirali, menim, da so sposobni veliko več. Čakam, da pride njihov trenutek, ko se bo vse izšlo," nam je še povedal Šimec, ki je vseskozi v stikih z Nejcem Brodarjem, glavnim trenerjem slovenske reprezentance.