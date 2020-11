Velepec in Tršan še enkrat na testiranja, doma tudi Einfaltova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska biatlonska reprezentanca se še vedno ubada s težavami zaradi okužb z novim koronavirusom. Medtem ko večji del ekipe od ponedeljka že vadi na Finskem, sta doma ostala glavni trener Uroš Velepec in Rok Tršan, ki sta bila pred odhodom na sever Evrope pozitivna na testu, zaradi stika z okuženo osebo je doma tudi Lea Einfalt.

"Kar 20 dni po bolezni res ni nihče več pričakoval pozitivnega izvida, a PCR-testi so pokazali drugačno sliko. Lahko bi sicer dobili zdravniško potrdilo, da sva bolezen prebolela, a Finska zahteva negativne PCR-teste. Da bi se izognili kakršnimkoli problemom, z Rokom odhajava v sredo na še eno testiranje in upava, da se bova lahko pridružila reprezentanci," je za STA povedal Velepec.

Bolj kot zase mu je žal za Tršana

Sam pravi, da ga zase ne skrbi, res pa si želi, da bi v Kontiolahti lahko potoval vsaj Rok Tršan.

"Rok je bil na treningih v zelo dobri formi, nazadnje sva danes vadila na Krvavcu. Škoda bi bila, če bi tekmo izpustil, saj ima priložnost za dober rezultat. Sam lahko tekme v soboto in nedeljo nekako vodim tudi na daljavo, čeprav seveda tudi to ni preprosto, ker je treba tik pred tekmo popraviti in urediti še vse drobne detajle. Še posebej zoprno pa je sedeti doma, če veš, da si že zdrav," je še dejal Velepec.

Velepec si želi, da bi v Kontiolahti lahko potoval vsaj Rok Tršan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na Finskem moško ekipo zdaj vodi strelski trener Ljubo Tomažič, žensko pa Andreja Mali. Ta je tik pred prvo tekmo ostala brez Lee Einfalt, ki je bila tik pred odhodom na Finsko v stiku z okuženo osebo. Tudi ona bo najprej počakala na test in se ekipi verjetno pridružila prihodnji teden.

"Upam, da se Lea ni okužila. Vesel pa sem, da sta vsaj Alex Cisar in Miha Dovžan pravočasno okrevala," je še dejal Velepec, ki je že pred časom potarnal, ker so reprezentanti v občutljivem obdobju pred sezono izgubili po deset dni treninga.

"Po drugi strani pa je to morda celo dobro, saj bomo zdaj vsaj nekaj mesecev imuni proti okužbi."

V soboto bosta v Kontiolahtiju na sporedu oba sprinta, v nedeljo pa še zasledovalni tekmi.