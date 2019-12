V kvalifikacijah paralelnega slaloma uspešne vse Slovenke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V St. Moritzu se alpske smučarke po sobotnem superveleslalomu danes merijo za točke svetovnega pokala v paralelnem slalomu. V kvalifikacijah so bile uspešne vse tri slovenske predstavnice Meta Hrovat, Ana Bucik in Maruša Ferk, ki bodo tako na startu izločilnih bojev s pričetkom ob 12.50.

Od Slovenk se je najbolje odrezala Hrovatova s petim časom, ki se bo v šestnajstini finala pomerila s Švicarko Eleno Stoffel. Bucikova je po dveh vožnjah prišla do 19. mesta in jo v izločilnih bojih najprej čaka Američanka Nina O'Brien, Ferkova pa je v kvalifikacijah zasedla 24. mesto in se bo pomerila z Nemko Christino Ackermann.

Najboljši čas po dveh vožnjah je postavila Slovakinja Petra Vlhova.

Na startu sicer ni vodilne smučarke v skupnem seštevku Američanke Mikaele Shiffrin, ki se je odločila, da bo to tekmo izpustila.