V igri je slovenska zmaga

Če bi gledali dosežke na petkovih kvalifikacijah, potem bi slovenske skakalke kot ekipa na Ljubnem prišle do zmage. Bodo danes, ko bo šlo ob 14. uri zares na ekipni preizkušnji, ponovile ali nadgradile petkove skoke? V današnji poskusni seriji so pokazale, da so dobro razpoložene.

Slovenske skakalke se na domačih tleh dobro počutijo, kar so v preteklosti že večkrat dokazale. Pred dvema letoma je bila na Ljubnem tudi premierno ekipna tekma. V sestavi Jerneja Brecelj, Špela Rogelj, Nika Križnar in Urša Bogataj so Slovenke osvojile drugo mesto. Pred njimi so bile le Nemke.

Dosežki slovenskih skakalk v poskusni seriji Ema Klinec 85,5 metra

Špela Rogelj 80

Urša Bogataj 84

Nika Križnar 87 Najbolj razpoložene so bile Norvežanke, ki so imele pred drugouvrščenimi Slovenkami 8,5 točke prednosti. Tretje Avstrijke so zaostajale že 26,8 točke.

Lani so se pred njih zavihtele le Avstrijke, ki so slavile zmago za le 3,6 točke. Slovenska zasedba je takrat nastopila v sestavi Nika Križnar, Špela Rogelj, Katra Komar in Ema Klinec.

Danes bodo izbranke Zorana Zupančiča poskušale nadgraditi dosežka in se prvič kot ekipa veseliti na najvišji stopnički odra za zmagovalke. V boj bo poslal Emo Klinec, Špelo Rogelj, Uršo Bogataj in Niko Križnar. Naša dekleta so bila v petek v kvalifikacijah zelo dobro razpoložena. Križnarjeva je imela drugi, Bogatajeva tretji, Klinčeva peti in Rogeljeva sedmi rezultat. S tem dosežki bi bile danes zmagovalke, videti pa je, da se bodo za zmago borile z Norvežankami in Avstrijkami.

Ekipna tekma, 1. serija