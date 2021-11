V skladu so opozorili, da je bila Aliaksandra Romanovskaja med več kot 2000 osebnostmi iz sveta športa, ki so podpisale odprto pismo, v katerem so politiko pozvali k poštenim volitvam in se jasno opredelili proti nasilju.

Športnico so državni organi ustavili v sredo zvečer, ko se je vračala s treninga in jo odvedli v pripor. Kot poroča Reuters, lokalni mediji pišejo, da je športnica priprta zaradi administrativnega prekrška.