Tudi zlata Ester v sporu s smučarsko zvezo

Zgodbe o sporih med smučarji in državnimi smučarskimi zvezami niso osamljeni primeri, zato že lep čas strokovnjaki opozarjajo na preživet smučarski sistem. Saj se še spomnite Tine Maze, Anne Veith ali Henrika Kristoffersna, če omenimo zgolj nekaj najbolj znanih primerov. Tudi med Ilko Štuhec in SZS se je že znalo zaiskriti. Zdaj je "počilo" še na Češkem, kjer se vse vrti okrog najboljše svetovne deskarke na snegu Ester Ledecka, ki pa ob premoči v svojem bazičnem športu navdušuje tudi kot alpska smučarka.

Dvakratna olimpijska prvakinja, obdana z močnim spremljevalnim in strokovnim štabom, je na vrhuncu priprav na novo zimo po dolgotrajnih pogajanjih zavrnila podpis pogodbe s češko smučarsko zvezo. Tako kot v podobnih predhodnih primerih, je tudi pri Ledecki kamen spotike v oglasnih prostorih na dresu tekmovalke. Podrobnosti sicer niso znane.

Olimpijska prvakinja v smučarskem superveleslalomu in deskarskem paralelnem veleslalomu je sicer pretekli teden odpotovala na priprave v Čile. Tam je želela nastopiti tudi na tekmah južnoameriškega pokala, a ji zdaj grozi rdeča luč panožne zveze. Pri češki zvezi, ki ima že nekaj zgodovine pri sporih s tekmovalci (skakalec Jakub Janda in smučarska tekačica Katerina Neumannova) namreč grozijo s prepovedjo nastopov in zaprtjem financiranja.