Norvežanka do zmage po hudem boju, težave Slovenk: čisti kaos

Smučarji tekači so se iz Val Müstaira, kjer so na novega leta dan tekmovali v sprintu, preselili v nemški Oberstdorf. Na 10-kilometrski preizkušnji v klasičnem koraku je v močnem sneženju slavila Norvežanka Ingvild Flugstad Östberg, ki je po fotofinišu za desetinko ugnala Rusinjo Natalijo Neprjajevo. Od Slovenk sta nastopili Anamarija Lampič in Alenka Čebašek in končali na 32. oziroma 37. mestu.

Tour de Ski se nadaljuje v Oberstdorfu, kjer je slovenska ekipa močno okrnjena, saj na turneji vztrajata le še Alenka Čebašek in Anamarija Lampič.

Zmago je slavila Norvežanka Ingvild Flugstad Östberg, ki je v dramatičnem koncu za desetinko prehitela Rusinjo Natalijo Neprjajevo. Tretja je bila s petimi sekundami zaostanka še ena ruska tekačica Anastazija Sedova.

"Napeta tekma"

Na 10-kilometrski preizkušnji v klasičnem koraku sta imeli Slovenki precej težav. Lampičeva je z +2:10.1 končala na 32. mestu, Čebaškova je zaostala skoraj 20 sekund več in vknjižila 37. mesto.

"Danes je bil čisti kaos. Zjutraj so naredili progo in imeli smo čisti led, 'klister', nato je začelo snežiti in so se razmere čisto obrnile," je po tekmi dejala Anamarija Lampič. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Danes je bil čisti kaos. Zjutraj so naredili progo in imeli smo čisti led, 'klister', nato je začelo snežiti in so se razmere čisto obrnile. Vse je šlo zelo na tesno s pripravo smuči. Ko smo štartali, je maža delala preveč, na smučeh se je nabralo toliko snega, da sem se na vrhu vsakega vzpona morala ustaviti in ga čistiti. To je bila res napeta tekma. Veliko težav sem imela v prvih dveh krogih, ko je snežilo, nato mi je v tretjem steklo, v četrtem pa je zopet začelo snežiti, maža je bila spet prehuda. Sredi zadnjega vzpona sem bila med trideseterico, na vrhu pa sem znova morala čistiti smuči in točke so se poslovile," je dejala Lampičeva.

Čebaškova je dan opisala takole: "Danes so bili pogoji zelo težki. Snežilo je, spreminjalo se je iz ure v uro in servis je imel zelo težko delo. To se je na tekmi pokazalo. Praktično na vsakem vzponu je bilo treba čistiti smuči, a tako pač je. Na koncu nisem niti toliko izgubila, kot sem pričakovala. Težka tekma, na to je treba pozabiti in gledati naprej, na jutri."

Izidi, 10 kilometrov, skupinski start, klasično, ženske: 1. Ingvild Flugstad Östberg (Nor) 32:08,9

2. Natalija Neprijajeva (Rus) + 0,1

3. Anastazija Sedova (Rus) 5,3

4. Astrid Uhrenholdt Jasocben (Nor) 12,9

5. Krista Pärmäkoski (Fin) 15,9

...

32. Anamarija Lampič (Slo) 2:10,1

37. Alenka Čebašek (Slo) 2:28,9

... Svetovni pokal, skupno: 1. Ingvild Flugstad Östberg (Nor) 602

2. Therese Johaug (Nor) 600

3. Krista Pärmäkoski (Fin) 520

4. Stina Nilsson (Šve) 466

5. Natalija Neprijajeva (Rus) 443

...

26. Katja Višnar (Slo) 105

27. Alenka Čebašek (Slo) 99

35. Anamarija Lampič (Slo) 73

45. Eva Urevc (Slo) 43

53. Vesna Fabjan (Slo) 30

Ob 14. uri sledi še moška preizkušnja na 15 kilometrov, na njej pa ne bo nastopil noben slovenski predstavnik.

Oberstdorf, 15 kilometrov, klasika, moški

