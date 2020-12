Tokrat Tarjei Boe, Fak se je sukal blizu stopničk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Tarjei Boe je zmagovalec moške biatlonske sprinterske tekme v Kontiolahtiju na Finskem. Za 13,9 sekunde je ugnal Nemca Arnda Peifferja in za 29,4 mlajšega brata Johannesa Thingnesa Boeja, ki je z novimi stopničkami povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Jakov Fak je s bil strelsko ničlo in zaostankom 45,3 sekunde peti.

Faka je prehitel še Švicar Benjamin Weger, sicer pa pri slovenskem tekmovalcu velja izpostaviti, da je odlično odtekel zadnji 3,3 kilometrski krog in pridobival v primerjavi s tekmeci, kakšnih pet ali šest sekund pa je izgubil pri zadnjem strelu, kjer je naredil krajšo pavzo.

Do prvih točk v sezoni se je prebil tudi Klemen Bauer, ki je na 10-kilometrski tekmi z dvema streljanjema zgrešil zadnji strel, na koncu pa je bil 24. Rok Tršan in Miha Dovžan sta bila 73. in 81. ter ostala tudi brez sobotne zasledovalne tekme, na katero se uvrsti najboljših 60 tekmovalcev.

V Kontiolahtiju, ki zaradi pandemije koronavirusa biatlonsko karavano gosti že drugi teden zaporedoma, bo ob 16.30 še ženska sprinterska tekma.