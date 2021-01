Tit Štante v žlebu 21.

Tit Štante, ki je na tekmi svetovnega pokala v Laaxu nastopil že četrtič, je deskal v prvi kvalifikacijski skupini. V konkurenci enaindvajsetih deskarjev iz enajstih držav je dosegel dvanajsti rezultat in sicer z oceno njegove prve vožnje, kar je na koncu zadostovalo za skupno enaindvajseto mesto v konkurenci 41 deskarjev iz dvanajstih držav. V drugo je sicer poizkušal z izvedbo zahtevnejših in posledično bolj tveganih skokov, a se mu "napad" na top 6 pozicije v skupini (te vodijo v finale) ni izšel.

"Titova prva vožnja je bila zanesljiva, zrela, zelo dobra. Lahko bi rekel, da njegova najboljša te dni. Nadgradnja v drugi pa se mu žal ni izšla," je varovanca po tekmi ocenil trener Matevž Pristavec, ki z ekipo do nedelje ostaja v Laaxu, kjer bodo spremljali najboljše in hkrati za trening izkoristili odlično pripravljen žleb ter ostale objekte v snežnem parku, ki sta ga strokovna žirija in pa »glas ljudstva« na glasovanju World Ski Awards zadnjih šest let razglasila za najboljše svetovno "freestyle" zimsko-športno središče (lani je Laax v okviru World Ski Awards prejel tudi prestižni naslov najboljšega švicarskega smučišča).

"Iz Švice se nato vračamo v slovenski Laax, na Vogel torej. Upajmo, da bo tamkajšnji park pripravljen za trening," še dodaja Pristvec, ki bo z druščino v moškem finalu žleba spremljal in analiziral naslednjo dvanajsterico: Valentino Guseli (Avstralija), David Habluetzel (Švica), Scotty James (Avstralija), Patrick Burgener (Švica), Joey Okesson (ZDA), Jan Scherrer (Švica), Yuko Tutsuka (Jap), Taylor Gold (ZDA), Andre Hoeflich (Nem), Ruka Hirano (Jap), Raibo Katayama (Japonska), Derek Livingston (Kanada).