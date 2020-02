Naj Mekinc v Clagaryju do 30. mesta

Kvalifikacijske vožnje (vsak deskar in deskarka sta imela na voljo po dve) so potekale v lepem sončnem in toplem vremenu. Posledično je snežna podlaga v olimpijskem parku v Calgaryju kmalu popustila, nastopajoči so se morali soočiti z mehko in počasno podlago, na določenih delih je bil sneg tudi razrit. To je še otežilo delo deskarkam in deskarjem, ki za dobro izvedbo trikov seveda potrebujejo ustrezno hitrost.

Naj Mekinc je v obeh vožnjah storil manjši napaki, kar ga je stalo uvrstitve v nedeljski finale. V svoji kvalifikacijski skupini je zasedel 15. mesto, skupno je to zadostovalo za 30. mesto. Najvišjo oceno dneva sta dobila Japonec Ruki Tobita in domačinka Laurie Blouin.

"Z vožnjama v zahtevnih razmerah sem zadovoljen. Sem pa pričakoval precej boljše sodniške ocene in posledično tudi boljšo uvrstitev," je po tekmi povedal Mekinc, ki bo s trenerjem Matevžem Pristavcem zdaj odpotoval v Evropo.

