Tina Maze opozorila na past, v katero se radi ujamejo tudi vrhunski športniki

Prva dama slovenskega smučanja Tina Maze je v obsežnem intervjuju za švicarski medij NZZ spregovorila o številnih temah, opozorila pa je tudi na nevarnosti, ki jih prinaša pretirana uporaba mobilnih telefonov. "Ko sem začela uporabljati pametni telefon, se je moja učinkovitost znižala za kar 20 odstotkov," je razkrila. Po oceni Mazejeve je razpršenost pozornosti, ki jo povzroča tudi pretirano posvečanje telefonom in družbenim omrežjem, delno kriva tudi za številne padce in poškodbe smučarjev ter smučark letošnjo zimo.

"Po mojem mnenju je danes osredotočenost na napačnem mestu, ne samo v smučanju, ampak v življenju nasploh," je opozorila Tina Maze. "Učinkovitost postane manj pomembna. Strmimo v svoje telefone, nenehno smo povezani, pošiljamo elektronsko pošto in sporočila, vse to vzame veliko dragocenega časa. Prej smo ta čas izkoristili za razmišljanje o dnevu, o tem, kaj je bilo dobro in kaj lahko naredimo bolje, danes je tega vse manj. Zame je to glavni razlog, zakaj se dogaja toliko napak, ne samo v športu, tudi v prometu. Izguba osredotočenosti med smučanjem je tvegana. Moja učinkovitost se je znižala za 20 odstotkov, potem ko sem začela uporabljati pametni telefon."

Dejala je, da je bila kot smučarka zelo stroga do sebe in je takoj opazila, kdaj ni bi povsem osredotočena na smučanje. "Takoj sem opazila, ko nisem bila stoodstotna. Na primer če je bilo megleno ali če sem prejšnji dan dolgo gledala televizijo, brala komentarje na družbenih omrežjih in razmišljala o novih objavah. Uporaba teh kanalov zahteva veliko časa in energije. Športniki so danes hkrati digitalni ustvarjalci in športniki. Ne zdi se nič posebnega, a ko začneš to početi, o tem nenehno razmišljaš," je dejala Korošica.

Trije razlogi za kariero brez poškodb

Na vprašanje, kako ji je uspelo, da jo je, čeprav je tekmovala v vseh petih disciplinah, odnesla brez poškodb, je naštela tri dejavnike. "Prvič, imela sem srečo, da sem od staršev in starih staršev podedovala močne kosti. Drugič, bala sem se padca. To preprosto ni bila možnost zame, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Drugi sprejemajo nesreče kot del športa, jaz sem raje vozila počasneje in z manj tveganja. In tretjič, bila sem fizično tako pripravljena, da se, tudi če bi padla, nič ne bi zgodilo. Veliko smo vložili v fizično pripravo in preventivo," je dodala.

Intervju s Tino Maze na Sportalu si lahko preberete na spodnji povezavi: