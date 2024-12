Amundsen in Johaugova zmagala v Lillehammerju, Miha Ličef 53.

Amundsen je zmagal šele po ogledu fotofiniša, saj je 19,9 km dolg nastop, kot je bila uradna dolžina proge, v istem času končal njegov rojak Jan Thomas Jenssen. Pol sekunde za njima je ciljno črto prečkal Martin Loewstroem Nyenget.

Prva četverica je bila Norvežanov, prva peterica z Gusom Schumacherjem iz ZDA na koncu je zaključila v razmaku sekunde, sedmerica tekačev gostiteljice tekmovanja pa je bila med deseterico.

Povratnica Therese Johaug se veseli nove zmage. Foto: Guliverimage

Tudi med tekačicami je v isti disciplini, slovenskih predstavnic ni bilo na startni listi, zmaga ostala doma. Šestintridesetletna Therese Johaug je bila prepričljivo najboljša, 42,6 sekunden je zaostala njena rojakinja Heidi Weng, tretja je bil s še pol sekunde večjim zaostankom Jessica Diggins iz ZDA, vodilna v svetovnem pokalu.

Ta se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v švicarskem Davosu.

Izidi, skiatlon, 2x10 km prosto in klasično, ženske:

1. Therese Johaug (Nor) 54:31,5

2. Heidi Weng (Nor) +42,6

3. Jessica Diggins (ZDA) 43,1

4. Ebba Andersson (Šve) 47,1

5. Oeyre Astrid Slind (Nor) 50,6

6. Jonna Sundling (Šve) 1:36,0

...

- Slovenk ni bilo na starnti listi

Vrstni red v svetovnem pokalu (6/31):

1. Jessica Diggins (ZDA) 493 točk

2. Jonna Sundling (Šve) 438

3. Therese Johaug (Nor) 432

4. Victoria Carl (Nem) 432

5. Heidi Weng (Nor) 394

6. Ebba Andersson (Šve) 338

...

72. Eva Urevc (Slo) 30

85. Anja Mandeljc (Slo) 18

Izidi, moški:

1. Haral Oestberg Amundsen (Nor) 49:20,8

2. Jan Thomas Jenssen (Nor) isti čas

3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) +0,2

4. Simen Hegstad Krueger (Nor) 0,5

5. Gus Schumacher (ZDA) 0,8

6. Andrew Musgrawe (VBr) 1,7

...

53. Miha Ličef (Slo) 3:58,9

66. Nejc Štern (Slo) 6:31,6

Vrstni red v svetovnem pokalu (6/31):

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 528 točk

2. Martin Nyenget (Nor) 401

3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 397

4. Simen Krueger (Nor) 351

5. Andreas Fjorden Ree (Nor) 311

6. Livio Niskanen (Fin) 287

...

41. Miha Šimenc (Slo) 97

55. Nejc Štern (Slo) 76

122. Miha Ličef (Slo) 3