Tako dobre proge, kot je na Rogli, ni nikjer #video

V soboto, 18. januarja 2020, bo Rogla gostila četrto deskarsko preizkušnjo v paralelnem veleslalomu v tej zimi. Kljub pomanjkanju snega, ki je to zimo pošteno udarilo slovenske žičničarje, in temperaturam nad ničlo je Rogla že pred dnevi dobila zeleno luč za izvedbo sobotne tekme. Slovenski deskarji so si enotni: nikjer drugje ni proga tako dobro pripravljena kot na domači strmini. V soboto bodo poskušali popraviti medel vtis, ki so ga pustili v prvem delu zime.