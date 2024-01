Po šoku se bodo morali slovenski orli hitro zbrati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo na Kulmu s kvalifikacijami in internimi boji v močnejših reprezentancah začelo svetovno prvenstvo v poletih, na žalost pa slovenskih barv ne bo branil Anže Lanišek, ki si je na treningu v Planici poškodoval koleno in bo nekaj časa odsoten.

Peter Prevc, Lovro Kos, Timi Zajc, Domen Prevc in Žiga Jelar so odpotovali v sosednjo Avstrijo, kjer se bodo skakalci od 26. do 28. januarja na letalnici na Kulmu borili za odličja. Žal glavni trener Robert Hrgota ne bo mogel računati na najboljšega slovenskega orla v svetovnem pokalu Anžeta Laniška. Ob odličnem trening skoku v Planici, ko je doskočil pri 143 metrih, je začutil bolečino v kolenu.

Po nadaljnji zdravniški preiskavi so ugotovili, da ima poškodovano notranjo stransko vez, k sreči pa operacija ni potrebna. "Začasno bo moral nositi kolensko opornico za optimalno celjenje poškodbe. Predvidevamo, da bo okrevanje trajalo približno dva meseca," je pojasnil reprezentančni zdravnik dr. Drobnič.

Medtem se bodo njegovi reprezentančni kolegi potegovali za medalje na svetovnem prvenstvu v poletih. Za uvod pa jih čaka že interni boj, saj bo lahko Hrgota v kvalifikacije poslal le četverico.

Zato bosta že današnja trening poleta pomembna v luči uvrstitve v ekipo za posamično tekmo. Ob 11.30 bo tako že napeto v slovenskem taboru, medtem ko bodo nato kvalifikacije bistveno mirnejše, saj se pričakuje, da se bodo vsi slovenski orli brez težav uvrstili na tekmo.

Njihove misli pogledujejo celo proti medaljam – tako na posamični (sestavljena bo iz petkovih in sobotnih štirih skokov) kakor tudi na nedeljski ekipni preizkušnji.

Kako je na Kulmu osvojiti zlato, dobro ve Peter Prevc, ki je bil pred osmimi leti tam najboljši letalec. Zajc bo v Avstriji branil srebrno odličje iz Vikersunda, ekipa celo zlato, dobre letalske sposobnosti pa so že večkrat pokazali tudi Domen Prevc, Jelar in Kos.