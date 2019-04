Svetovni prvak med člani v boj za kolajno tudi med mladinci

V prihodnjih dneh (od 2. do 4. aprila) bo na Rogli potekalo svetovno mladinsko prvenstvo med alpskimi deskarji. Nesporno prvo ime tekmovanja, na katerih lahko nastopijo tekmovalci, stari do 20 let, bo ruski deskar Dimitry Loginov, aktualni članski svetovni prvak v paralelnem slalomu in veleslalomu in zmagovalec letošnje slalomske preizkušnje v Bad Gasteinu. V vseh treh disciplinah (paralelni veleslalom, slalom in mešana ekipna tekma) bodo nastopili tudi slovenski predstavniki.

Slovenske barve bodo na svetovnem mladinskem prvenstvu na Rogli branili (od leve proti desni): Črt Ikovic, Gal Leskovar, Jernej Glavan, Sara Goltes in Žiga Ozebek. Na fotografiji je še njihov trener Gašper Oblak, manjka pa Urška Kadilnik. Foto: Tim Matavž Na domačem prvenstvu bo deskala tudi slovenska peterica: Sara Goltes, Urška Kadilnik, Gal Leskovar, Žiga Ozebek in Jernej Glavan. Mladinska ekipa in njihov starejši kolega Črt Ikovic, ki je na svojem zadnjem mladinskem svetovnem prvenstvu, na Rogli leta 2016, osvojil slalomski bron, je letos vadila pod vodstvom trenerja Gašperja Oblaka.

"Dobro smo trenirali, pri vseh je opazen velik napredek, kar je pri teh letih bistveno. Delali smo predvsem na tehniki, kar je naložba za prihodnost. Najvišja mesta na tem prvenstvu za nas v moški konkurenci realno niso dosegljiva, saj vsi vemo kako izvenserijska je samo ruska ekipa. Mislim, da moška tekma na mladinskih svetovnih prvenstvih še nikoli ni bila tako močna. Moji fantje so dobro pripravljeni, tako da lahko povsem sproščeno in samozavestno napadejo progo Jasa, dober rezultat pa je lahko posledica takšnega pristopa," je po zadnjem treningu na Rogli za spletno stran Smučarske zveze Slovenije povedal Oblak.

"Pri dekletih smo lahko, kar se rezultata tiče, večji optimisti. S Saro Goltes imamo predstavnico, ki lahko poseže zelo visoko. Tudi kolajna je realno dosegljiva," je optimističen Oblak. Pravi, da prednost domačega terena ne bo odločilna, a poznavanje terena škoditi ne more, prav nasprotno.

Na ekipni bo prva slovenska dvojica Goltes - Glavan, v drugi pa se bo Kadilnikovi pridružil boljši z dvoboja Ozebek – Leskovar na posamični slalomski preizkušnji.

Dimitry Loginov bo dvema naslovoma v članski konkurenci skušal dodati še naslove svetovnega prvaka v mladinski. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Nesporno prvo ime prvenstva bo aktualni dvakratni svetovni prvak med člani

Na štartu bo kar nekaj zanimivih deskarjev in deskark, z aktualnim članskim veleslalomskim in slalomskih prvakom, Rusom Dimitryjem Loginovim, na čelu. Poleg 19-letnega Loginova, ki brani oba posamična naslova z zadnjega mladinskega prvenstva na Novi Zelandiji (september 2018), na Rogli pa je mladinski naslov v paralelnem slalomu osvojil že leta 2016, bo na štartu še nekaj posameznikov in posameznic, ki so zelo uspešni v svetovnem in evropskem pokalu.

Izredno močno ekipo imajo predvsem Rusi (Ilija Vitugova, Anastazija Kuročkino in Marija Valova), visoke cilje pa imajo tudi v številčno močni korejski in kitajski ekipi, kjer deluje slovenski trenerski štab (Peter Kotnik, Jure Hafner in Tomaž Bernik).

Med avstrijskimi deskarji velja izpostaviti Jacoba Meringerja, med nemškimi Eliasa Huberja, Italijanko Jasmin Coratti (mlajša sestra zmagovalca tekme za svetovni pokala na Rogli, Edwina Corattija), Poljakinjo Mario Chyc in Švicarja Giana Casanovo in Xenio Spoerri.

Za naslove mladinskih svetovnih prvakov se bo merilo 119 tekmovalcev iz 18 držav

Svetovno mladinsko prvenstvo, spored:



Torek, 2. april: paralelni veleslalom (ženske, moški)

Sreda, 3. april: paralelni slalom (ženske, moški)

Četrtek, 4. april: ekipna tekma