Kam lahko Slovenci posežejo na superveleslalomu?

Po odpovedanem petkovem smuku zaradi obilice sneženja v Lake Louisu so v soboto alpski smučarji vendarle dočakali novo priložnost. Specialisti za hitri disciplini so se v Kanadi pomerili na prvem smuku sezone za svetovni pokal, dvojne zmage sta se veselila Avstrijca Matthias Mayer in Vincent Kriechmayr, odlično pa se je odrezal tudi Mariborčan Boštjan Kline, ki je tekmo končal na 11. mestu.

Kline bo nastopil tudi na današnjem superveleslalomu, poleg njega se bodo na progo podali še trije Slovenci. Martin Čater bo nosil številko 48, Kline 45, Miha Hrobat pa 48. Kot zadnji od vseh tekmovalcev se bo s številko 59 na progo podal Nejc Naraločnik.