Najboljša Norvežan in Japonka, Slovenec ostal brez finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ameriškem Steamboatu so se končale kvalifikacije druge tekme deskarjev na snegu za svetovni pokal v skokih prostega sloga (big air). Edini slovenski predstavnik, Naj Mekinc, je nastopil v prvi kvalifikacijski skupini in dosegel petindvajseti rezultat skupine, kar je zadostovalo za skupno 50. mesto. Finale najboljše moške deseterice bo v soboto.

Na drugi in hkrati zadnji tekmi olimpijske sezone v skokih prostega sloga (big air) se je v ameriškem Steamboatu v kvalifikacijah merilo 61 deskarjev in 31 deskark. 20-letni Ljubljančan Naj Mekinc je nastopil kot šesti v skupini enaintridesetih deskarjev. V obeh poizkusih (za rezultat šteje bolje ocenjeni) je izvajal skok "backside1620", a se mu pri pristanku ni izšlo, tako da je zasedel 25. mesto v skupini in skupno 50. mesto.

"Naj je bil obakrat zelo blizu, a se mu na koncu, pri doskokih, žal ni izšlo. Je pa pač potrebno iti 'na polno', brez kalkulacij, saj je konkurenca izjemna, nivo izvajanih skokov zelo visok. Najvišji doslej. Sam ne pomnim tako močne tekme. Dejstvo, da je Američan Redmond Gerard z izvedenim 'switchbaackside1620' ostal brez finala, pove veliko. Neverjetno!," je po tekmi iz Kolorada sporočil trener Matevž Pristavec, ki se iz Steamboata seli v dobri dve uri vožnji oddaljen Copper. Tam se mu bo danes pridružil Tit Štante, ki ga prva tekma za svetovni pokal v tej sezoni prav tam čaka naslednji teden (od 9. do 11. decembra, snežni žleb).

Matevž Pristavec ne pomni takšne tekme za svetovni pokal. Foto: Ana Kovač

Danes bodo v Steamboatu tekmovali smučarji prostega sloga, jutri ob 17.30 po srednjeevropskem času pa se prične finale z deseterico moških in osmerico žensk. Vsak deskar oziroma deskarka bo imel na voljo po tri skoke, za rezultat pa štejeta boljša dva (ob različni rotaciji). Z najboljšo oceno kvalifikacij je "prvi nosilec" finala 22-letni Norvežan Marcus Kleveland, pri dekletih je bila najboljša Japonka Reira Iwabuchi.