Zadnji slalom, ko se jih še sedem bori za kolajno

Zadnje dejanje smučarske sezone je pravzaprav vrhunec finala svetovnega pokala v Andori in odločitev o dobitniku malega kristalnega globusa in kolajn v skupnem seštevku moškega slaloma. Disciplina, v kateri je to zimo zmagalo šest smučarjev. Še sedem pa jih ima možnost za kolajno.

Henrik Kristoffersen Foto: Guliverimage Vodilni slalomist svetovnega pokala je Lucas Braathen (466 točk), ki je zmagal dvakrat in bil še trikrat tretji. Sledi mu Henrik Kristoffersen (434), ki ima prav tako v svetovnem pokalu to sezono dve zmagi, a je obenem dobil še zlato na svetovnem prvenstvu. Za mali kristalni globus sta v igri še Daniel Yule (dve zmagi, 401) in vsaj teoretično Ramon Zenhausern (ena zmaga, 467).

A slednji bo bolj trepetal za kolajno v skupnem seštevku, saj ga lahko prehitijo še trije: Manuel Feller (328), Loic Meillard (317) in Linus Strasser (306). Je pa krog favoritov za zmago na zadnji tekmi še mnogo širši: po eno zmago imata to zimo še osmi in deveti v seštevku Clement Noel in Alexander Steen Olsen, ki je dobil prejšnji slalom. Prvo zmago v svetovnem pokalu pa lovi srebrni s svetovnega prvenstva AJ Ginnis.

Prvo vožnjo bo ob 10.30 odprl Feller, nato se bosta iz štartne hišice pognala glavna tekmeca za globus Kristoffersen in Braathen. Slovenci v petindvajseterici slalomistov na finalu v Andori nimamo svojega smučarja.