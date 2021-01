Po šoku v središču pozornosti Peter Prevc

Zadnja postojanka novoletne turneje je Bischofshofen, kjer se za slovensko reprezentanco ni začelo dobro, saj sta v kvalifikacijah presenetljivo obstala naš najboljši Anže Lanišek in diskvalificirani Cene Prevc. Na to prizorišče ima lepe spomine Peter Prevc, ki bo danes osrednji slovenski adut. Če je pred prihodom v ta del Avstrije, kjer je osvojil zlatega orla, govoril, da ga prizorišče pomirja, je bil po kvalifikacijah, ki so v slovenski tabor prinesle razočaranje, nejevoljen. V zraku je še vprašanje, kdo si bo na svete tri kralje nadel krono najboljšega.

Na današnji tekmi (16.45) bo nastopila le četverica slovenskih skakalcev, ki je svoj prostor pod soncem iskala že v torkovih kvalifikacijah. Skakalce bosta s strani gledala Anže Lanišek in Cene Prevc. Zadnji zaradi diskvalifikacije, ki je bila posledica nepravilnega dresa, naš najboljši mož v tej zimi in šesti na turneji pa si je privoščil napako, zaradi katere je bil prekratek za uvrstitev med 50.

"Napake se dogajajo"

Prav zaradi tega bo odlična uvrstitev na turneji splavala po vodi, saj se je pred Bischofshofnom celo spogledoval z uvrstitvijo med najboljših pet. Trening skoka sta bila na zadovoljivi ravni, a si je v kvalifikacijah privoščil napako, ki ga je stala vrhunsko uvrstitev.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prejšnja dva skoka sem bil obakrat zgoden. V kvalifikacijskem sem hotel počakati mizo, da bom prišel višje čez 'pukel', a sem padel tri nadstropja nižje. Napake se dogajajo. Gremo naprej. S tem je treba živeti. Za nazaj svojega skoka ne morem spremeniti. Sebe lahko popravim za naprej," je razumljivo razočarano v pogovoru za nacionalno televizijo dejal Lanišek, ki pa je takoj dvignil glavo gor in se ozrl proti naslednjim ciljem.

Lepi spomini hitro zbledeli

Uvrstitev med deseterico bo lovil Peter Prevc, ki je skupno na turneji enajsti in je po izpadu Laniška postal osrednji slovenski adut za višje dosege v Bischofshofnu. Sicer je daleč od boja za zlatega orla, prav tako pa njegova forma ni na ravni, da bi lahko realno upal na zmago, a ima Bischofshofen v njegovem srcu posebno mesto, saj se je tu pred petimi leti veselil naziva kralj turneje.

"Lepe spomine imam na Bishchofshofen. Ko pridemo sem, me malce pomiri, ker sem tukaj dobro skakal, in mi daje optimizem, da se lahko zgodi kaj prijetnega," se je najstarejši od bratov Prevc pred prihodom dotaknil zadnje postojanke novoletne turneje.

Peter Prevc je bil po kvalifikacijskem nastopu razočaran. Foto: Vid Ponikvar

A je razpoloženje spremenil po kvalifikacijah, v katerih je imel vsega 40. rezultat: "Sam nase sem jezen, ker mi skok ni uspel. Nisem se ujel s skakalnico, kot sem upal, da se bom. Po kvalifikacijskem skoku sem malce nejevoljen."

Forma je bila pri njem do prihoda v Bischofshofen vse boljša, zato je na novinarski konferenci upal, da bo prav tu prikazal dva skoka v obeh serijah in prišel do dobrega rezultata. Danes je nov dan in nova priložnost, česar se zaveda tudi najstarejši od bratov Prevc: "Enkrat se moram precej zgodaj odločiti, da bo tekma uspešna. Da bom naredil korak naprej, da bo druga serija lažja. Druge serije so dokaz, da lahko si lahko zaupam. Da kdaj tvegam in se dobro izteče. V preteklosti sem bil slabši, če nisem tvegal. Toliko sem dobil, da se je v drugi seriji obrnilo na bolje, če sem tvegal. Pridobil sem."

Stalnosti si želita tudi Jelar in Domen Prevc

Tvega tudi Žiga Jelar, ki pa se mu na tekmi ne sestavi: "Forma ni slaba. Morda je na tekmah želja po visokih uvrstitvah prevelika. Žal, kot je rekel Peter, preveč tvegam in pridejo napake. Upam, da bom ohranil mirno glavo in pokazal dobre skoke." A je edini, ki je naredil napredek v primerjavi s skoki na treningu in v kvalifikacijah pokazal najboljšega ter bil na 21. mestu naš najboljši skakalec.

Žiga Jelar je edini od slovenskih skakalcev, ki je naredil napredek v primerjavi s skokoma na treningu. Foto: Sportida

Do konstantnosti bi rad prišel tudi Domen Prevc, ki je bil odličen 12. na prvi postojanki v Oberstdorfu, nato pa dobro skočil le še v prvi seriji v Innsbrucku, a v drugi pokvaril svojo uvrstitev in izgubil 16 mest ter končal tekmo na 30. mestu. V torek se ni ujel niti z napravo v Bischofshofnu. "Najprej bo treba dosegati dva dobra skoka na tekmi. Korak za korakom, da se stvari začnejo sestavljati. Še vedno moram biti zadovoljen s tem, kar imamo. Treba je garati."

V boju za skupno zmago na turneji najbolje kaže Kamilu Stochu, ki ima pred rojakom Dawidom Kubackim 15,2 točke prednosti. Tretji Halvor Egner Granerud zaostaja 20,6, četrti Karl Geiger pa 24,7 točke. Po kvalifikacijah delnice še nekoliko višje kotirajo Stochu, ki je imel celo najboljši dosežek, Granerud pa je za njim na tretjem mestu zaostal 0,7 točke.