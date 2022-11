Kilde želi prekiniti kanadski urok. Če bo dovolilo vreme.

Ker so v petek smuk odpovedali, je imel Aleksander Aamodt Kilde čas, da je mladim smučarjem, ki so v kanadskem mondenem smučarskem središču Lake Louise, podelil nekaj avtogramov.

Vreme naj bi bilo boljše kot v petek, ko je smuk odpadel zaradi sneženja in slabe vidljivosti, tako si v soboto ob 20. uri po srednjeevropskem času vendarle obetamo prvi moški smuk nove tekmovalne zime. Na štartu so trije Slovenci.

Smukači čakajo na prvo tekmo sezone. Uvodna smuka v Zermattu sta bila zaradi pomanjkanja snega konec oktobra odpovedana, petkov v Lake Louisu v Kanadi pa prestavljen na soboto. V kanadskem Skalnem gorovju je namreč močno snežilo, slaba pa je bila tudi vidljivost. Oblaki s kakšno snežinko so mogoči tudi v soboto in nedeljo, a naj bi bile razmere le toliko boljše, da bodo lahko odpeljali sobotni smuk in nedeljski superveleslalom. Temperature bodo nekaj stopinj pod ničlo. Se bo pa v Lake Louisu močno ohladilo naslednji teden, ko sem prihajajo še smučarke. Napovedane so celo temperature do 20 stopinj Celzija pod ničlo.

Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki je v pretekli sezoni osvojil mali kristalni globus v smuku in dobil tri tekme v tej disciplini, ima štartno številko šest. Čeprav ima v svetovnem pokalu že 13 zmag in 29 uvrstitev na stopničke, pa mu ne eno ne drugo v Kanadi ni uspelo še nikoli. Najboljši slovenski smukač prejšnje zime je bil 23. v seštevku Martin Čater. Ima štartno številko 21. Dlje bosta na štart čakala preostala dva Slovenca: Miha Hrobat se bo s štarta pognal kot 52., Nejc Naraločnik pa kot 59.