Klaebo s 60. zmago postavil piko na i izjemni sezoni

Svetovni pokal so za to zimo končali tudi smučarji tekači. V konkurenci deklet je zadnjo tekmo (skupinski štart v Lahtiju) dobila Anne Kjersti Kalvaa, v moški konkurenci pa Johannes Hoesflot Klaebo. Slovencev ni bilo med dobitniki točk.

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec zadnje preizkušnje svetovnega pokala. V Lahtiju je po sobotnem šprintu slavil še na 20-kilometrski tekmi s skupinskim štartom in kronal odlično sezono. Šestindvajsetletniku iz Osla se je najbolj približal rojak Pal Golberg (+5,4), tretji je bil Šved William Poromaa (+6,0). Klaebo je vso preizkušnjo tekel med najboljšimi, ob koncu pa se je odlepil od tekmecev.

Za Klaeba je bila to jubilejna 60. zmaga v karieri ter 19. v sezoni. Tudi na svetovnem prvenstvu v Planici je osvojil tri zlate kolajne in med drugim postal še zmagovalec Tour de skija. V skupnem seštevku si je že pred časom zagotovil zmago. Veliki kristalni globus je osvojil četrtič, od tega drugič zapovrstjo. S štirimi se je izenačil s Švicarjem Dariem Cologno. Več jih imata le Šved Gunde Svan (5) in Norvežan Bjoern Daehlie (6).

Po devetem mestu v sobotnem sprintu in uvrstitvi sezone je bil Miha Šimenc tokrat 55. z zaostankom 3:41,6 minute. Miha Ličef je bil še sedem mest za njim (+4:31,0), Vili Črv pa je odstopil.

Lahti, skupinski štart 20 km, klasično (M):



1. Johannes Hoesfolt Klaebo (Nor) 44:13,0

2. Pal Golberg (Nor) +5,4

3. William Poromaa (Šve) +6,0

...

55. Miha Šimenc (Slo) +3:41,6

62. Miha Ličef (Slo) +4:31,0



Vrstni red v svetovnem pokalu (31 od 31):



1. Johannes Hoesfolt Klaebo (Nor) 2715 točk

2. Pal Golberg (Nor) 2243

3. Federico Pellegrino (Ita) 1635

...

73. Miha Šimenc (Slo) 229

117. Vili Črv (Slo) 93

157. Miha Ličef (Slo) 21

188. Anže Gros (Slo) 3

Zadnja zmaga zime na Norveško, Anja Mandeljc 41.

Anne Kjersti Kalvaa Foto: Reuters Norvežanka Anne Kjersti Kalvaa je zmagovalka zadnje ženske tekme. To je njena prva zmaga v tej zimi, pred tem je že trikrat stala na stopničkah za zmagovalke. V ciljnem šprintu tekme s skupinskim štartom na 20 kilometrov v klasičnem koraku v Lahtiju je 30-letnica ugnala Švedinjo Jonno Sundling in Nemko Katharino Hennig.

Edina Slovenka na štartu Anja Mandeljc je bila 41. z zaostankom 3:43,7 za zmagovalko.

Skupna zmagovalka svetovnega pokala je že po sobotnem šprintu postala Norvežanka Tiril Udnes Weng. Drugo mesto pa je po zadnji tekmi ubranila Američanka Jessie Diggins pred Finko Kerttu Niskanen. Najboljša Slovenka je bila v skupnem seštevku Eva Urevc, ki je zbrala 649 točk, zaradi bolezni pa že pred zadnjimi postajami svetovnega pokala končala sezono. Točke, ki so jih letos delili do 50. mesta, so od Slovenk prejele še Mandeljc, Neža Žerjav, Anita Klemenčič in Klara Mali.

Lahti, skupinski start 20 km, klasično (Ž):



1. Anne Kjersti Kalvaa (Nor) 51:04,3

2. Jonna Sundling (Šve) +0,9

3. Katharina Hennig (Nor) +1,1

...

41. Anja Mandeljc (Slo) +3:43,7



Vrstni red v svetovnem pokalu (31 od 31):



1. Tiril Udnes Weng (Nor) 2029 točk

2. Jessie Diggins (ZDA) 1867

3. Kerttu Niskanen (Fin) 1840

...

32. Eva Urevc (Slo) 649

62. Anja Mandeljc (Slo) 270

153. Neža Žerjav (Slo) 8

169. Anita Klemenčič (Slo) 3

176. Klara Mali (Slo) 1