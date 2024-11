Nejc Štern v izločilnih bojih šprinta v Ruki

Enaindvajsetletnik je že ob koncu lanske sezone poskrbel za lepo presenečenje in na svojem drugem sprintu v karieri postavil najboljšo slovensko uvrstitev minule zime.

Formo je očitno prenesel tudi v začetek nove in se nemudoma uvrstil v izločilne boje. Za zmagovalcem kvalifikacij Norvežanom Johannesom Hoesflotom Klaebom, sicer branilcem malega globusa za seštevek sprinta in znova največjim favoritom za končno zmago, je zaostal 6,15 sekunde. Norvežanu sicer ni bil kos nihče, drugouvrščeni Avstrijec Benjamin Moser je zaostal 2,55 sekunde.

Johannes Klaebo je bil v kvalifikacijah razred zase. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Štern se bo v tretji četrtfinalni skupini pomeril s Fincema Laurijem Vuorinenom in Wiljamom Mattilo, Norvežanoma Haavardom Taugboelom in lanskim skupnim zmagovalcem svetovnega pokala Haraldom Oestbergom Amundsenom ter Švedom Emilom Danielssonom.

Drugi Slovenec Miha Šimenc je zaostal za 8,45 sekunde in končal na 42. mestu. Šimenc je danes odločno začel in bil pri prvem merjenju vmesnega časa na 300 metrih na 12. mestu, a je do konca popustil in na 1,4 km dolgi progi prvo trideseterico zgrešil za slabi dve sekundi. Vseeno bodo zanj to prve točke v sezoni.

Urevc 38.

Še pred tem so bile na vrsti tekačice, od Slovenk je nastopila Eva Urevc in končala na 38. mestu. Za zmagovalko kvalifikacij Finko Jasmi Joensuu je zaostala za 15,34 sekunde, izločilne boje pa je zgrešila za štiri sekunde.

Tolažilna nagrada bodo tudi za njo vsaj prve letošnje točke svetovnega pokala za uvrstitev med prvo petdeseterico, kar pa za žensko konkurenco ni ravno presežek, saj je danes startalo zgolj 56 tekmovalk.

Izločilni boji se bodo začeli ob 11.30. V nedeljo v Ruki sledi še tekma na 20 km prosto s skupinskim startom.