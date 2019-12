Norvežanke razred zase, nato je sledila dvojna ruska zmaga

Norveška je nastopila v postavi Maiken Caspersen Falla, Astrid Jacobsen, Therese Johaug in Heidi Weng. Drugo mesto so osvojile Američanke (+48,9), tretje pa Švedinje (+1:19,7). Slovenke niso nastopile v Lillehammerju, s svetovno elito se bodo znova kosale konec prihodnjega tedna v Davosu.

Na 4 x 7,5 km dolgi preizkušnji so na najvišjo stopničko stopili Ivan Jakimuškin, Jevgenij Belov, Ilija Poroškin in Sergej Ustjugov, 30 km dolgo preizkušnjo so premagali v skupnem času 1:26:46,8 ure. Njihovi drugouvrščeni rojaki Andrej Larkov, Ilija Semikov, Denis Spicov in Andrej Melničenko so zaostali 1,3 sekunde, na tretje mesto pa so se prebili Norvežani Paal Golberg, Hans Christer Holund, Sjur Roethe in Finn Hagen Krogh, ki so zaostali 8,9 sekunde.