Jessie Diggins potrdila veliki kristalni globus

To je še šesta letošnja zmaga za Diggins, ki je letos osvojila tudi novoletno turnejo Tour de Ski. V seštevku pokala je skupno vodstvo v boju za veliki kristalni globus prevzela že v začetku decembra po drugi postaji sezone, vodstva pa do konca ni več oddala. Dvaintridesetletnica je svoj prvi veliki kristalni globus osvojila v sezoni 2020/21.

V skupnem seštevku je Američanka (2746 točk) po današnji tekmi zadržala prednost pred Švedinjo Linn Svahn (2571), danes le 26., tretja v skupni razvrstitvi sezone pa je rojakinja slednje Frida Karlsson (2309). Diggins je v žep pospravila tudi mali kristalni globus za seštevek tekem na razdaljo.

Diggins je danes slavila pred Norvežankama Heidi Weng (+ 0,9) in Anne Kjersti Kalvaa (+ 2,2). Edina Slovenka na tekmi Mandeljc, je zaostala nekaj manj kot dve minuti in zasedla 29. mesto. S tem je osvojila točke tudi na zadnji tekmi sezone, ob 28. mestu v kanadskem Canmoru pa je to njen drugi najboljši dosežek sezone.

Anja Mandeljc 29.

V skupnem seštevku sezone je Mandeljc zbrala 178 točk za 64. mesto, v razvrstitvi seštevka tekem na razdaljo je 41. (167 točk). Dvakrat je točke letos v začetku zime osvojila tudi Eva Urevc, a je imela v tej sezoni kar nekaj težav z zdravjem in formo.

Moška preizkušnja na 20 km se bo začela ob 14.15. Od Slovencev bosta na startu Miha Šimenc in Miha Ličef.