Lovro Kos do premierne posamične zmage! #video

Zmagovalec posamične tekme v Lake Placidu, ki so jo krojile spremenljive vetrovne razmere, je Lovro Kos. 24-letnik se veseli premierne posamične zmage v karieri svetovnega pokala. Oder za zmagovalce si je delil z Rjojujem Kobajašijem in Mariusom Lindvikom, ki je do stopničk skočil z 12. mesta. Osmoljenca tekme sta vodilni in drugi po prvi seriji Stefan Kraft in Clemens Aigners, ki sta zdrsnila na 24. oziroma 22. mesto. Od Slovencev je z 19. mestom točke osvojil še Domen Prevc. Ob 23. uri bo na sporedu še superekipna tekma v parih.

Slovenski moški skakalni tabor se čez lužo veseli druge posamične zmage svetovnega pokala te sezone, prve v karieri Lovra Kosa. 24-letnik je v petek v kvalifikacijah ugnal vso konkurenco, scenarij pa ponovil na jutranji individualni preizkušnji v Lake Placidu, čeprav po prvi seriji ni kazalo na slovensko zmagoslavje.

Lovro Kos po svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu:

Kos je po prvi seriji – tekmo so zaznamovale spremenljive vetrovne razmere, nekatere je spremljal vzgornik, drugi pa te sreče niso imeli – in skoku, dolgem 123,5 metra, zasedal šesto mesto. Za tretjim, ki ga je držal Rjoju Kobajaši, je zaostajal 3,8 točke, za vodilnim Stefanom Kraftom pa dobrih osem točk.

V finalu Kos po 125 metrih (ob 1,8 vetrovnega pribitka) sprva ni bil najbolj zadovoljen, a bilo je dovolj, da je kot prvi po dolgem času prehitel takrat vodilnega Mariusa Lindvika, ki mu je uspel najdaljši skok tekme – 133 metrov. Slovenski skakalec ga je prehitel za 1,1 točke.

Stefan Kraft je po vodstvu v prvi seriji v finalu po skoku v zahtevnih razmerah zdrsnil na 24. Foto: Guliverimage

Ko so v finalu morali na svoj nastop nekoliko čakati še najboljši trije iz prve serije (Kobajaši, Clemens Aigner, Kraft), se je porajalo vprašanje, ali bo Kos še petič to sezono končal na četrtem mestu posamične tekme. Kaj kmalu je postalo jasno, da bo vendarle dočakal prve stopničke svetovnega pokala letos. Japonec Kobajaši je sicer skočil v bližino zelene črte, a je bil s 122 metri za las prekratek in zaostal 0,8 točke.

Sledil je avstrijski dvojec, ki se v zahtevnih razmerah ni znašel. Aigner je pristal pri 108,5 metra in zdrsnil na 22. mesto, Kraft pa po 104 finalnih metrih izgubil še več in se moral sprijazniti s 24. mestom.

Kos se je tako razveselil prve posamične zmage svetovnega pokala in drugih posamičnih stopničk – pred tem je bil na individualni tekmi enkrat tretji. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Kobajaši in Lindvik, ki je na tretje mesto skočil z 12. po prvi seriji. Od Slovencev je točke osvojil le še Domen Prevc, ki je po prvi seriji zasedal 16. mesto, v finalu pa izgubil nekaj mest in končal kot 19.

Kraft in Avstrijci na vrhu V svetovnem pokalu še naprej vodi Kraft (1.136 točk), sledita mu Andreas Wellinger (987 točk) in Kobajaši (976 točk), Anže Lanišek je šesti, Kos pa je z zmago skočil na deseto mesto. V pokalu narodov so na vrhu Avstrijci (3.928 točk), sledijo Nemci (3.162 točk) in Slovenci (2.321 točk).

Slovenski trio brez finala

Domen Prevc je zasedel 19. mesto. Foto: Guliverimage

Trojici Slovencev se ni uspelo prebiti v finale. Na nehvaležnem 31. mestu je končal Maksim Bartolj (119 metrov), ki je za finalno vstopnico zaostal dobre tri točke. Malce pred nastopom Timija Zajca so znižali zaletno mesto, veter v hrbet pa se je okrepil. Zajc je pristal pri zgolj 107,5 metra in na 39. mestu ostal brez točk. Še nekoliko krajši (103) je bil na 42. mestu Žak Mogel.

Ob 23. uri po srednjeevropskem času bo tu superekipna tekma v parih, v nedeljo ob 15.15 pa še druga posamična tekma. Nato se bodo skakalci preselili v Saporo.

Lake Placid, posamična tekma (M):



1. Lovro Kos (Slo) 278,9 točke (123,5/125,0 m)

2. Rjoju Kobajaši (Jap) 278,1 (125,5/122,0)

3. Marius Lindvik (Nor) 277,8 (121,5/133,0)

4. Michael Hayböck (Avt) 275,8 (125,0/123,5)

5. Daniel Huber (Avt) 275,2 (121,5/129,0)

6. Aleksander Zniszczol (Pol) 271,4 (116/129)

...

19. Domen Prevc (Slo) 258,8 (123/119,5)

31. Maksim Bartolj (Slo) 118,6 119/)

39. Timi Zajc (Slo) 110,6 (107,5)

42. Žak Mogel (Slo) 104,4 (103)



Svetovni pokal, skupno (17/31):



1. Stefan Kraft (Avt) 1.136 točk

2. Andreas Wellinger (Nem) 987

3. Rjoju Kobajaši (Jap) 976

4. Jan Hörl (Avt) 661

5. Pius Paschke (Nem) 572

6. Anže Lanišek (Slo) 550

...

10. Lovro Kos (Slo) 428

15. Peter Prevc (Slo) 349

17. Timi Zajc (Slo) 262

23. Domen Prevc (Slo) 162

50. Žak Mogel (Slo) 13

57. Žiga Jelar (Slo) 7



Pokal narodov:



1. Avstrija 3.928 točk

2. Nemčija 3.016

3. Slovenija 2.321