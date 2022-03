Nov dan za slovenski napad na vrh in mali globus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

oberstdorf, smučarski poleti, kvalifikacije in tekma

Smučarski skakalci bodo danes v Oberstdorfu opravili še zadnjo tekmo pred zadnjim delom sezone svetovnega pokala v Planici. Slovenci so v soboto navdušili, za zmagovalcem Stefanom Kraftom so se zvrstili kar trije, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek, med deseterico pa je končal še Peter Prevc. Kvalifikacije za današnjo tekmo (16.00) se bodo začele ob 14.15.