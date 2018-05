Smučarska tržnica v polnem razmahu

Max Franz gre z Atomicovih na Fischerjeve smuči. Foto: Reuters

Že pretekli mesec smo poročali o tem, da so kar štirje slovenski smučarji zapustili Stöcklijevo družino. Boštjan Kline je izbral Nordico, Ana Bucik, Meta Hrovat in Maruša Ferk pa se selijo k Salomonu. Omenjeni slovenski smučarji pa v karavani svetovnega pokala še zdaleč niso edini, ki so se pred začetkom novega olimpijskega obdobja odločili za zamenjavo opremljevalca smuči.

Fischer dobil …

Nekdanji svetovni prvak v smuku Patrick Küng, ki ima na svojem računu tudi dve zmagi v svetovnem pokalu, se je poslovil od Salomona in sklenil dogovor s Fischerjem. Poleg Švicarja so Fischerjevo tekmovalno ekipo okrepili še izkušeni avstrijski član hitrostne elite Max Franz, švicarski superveleslalomist Thomas Tumler in Norvežan Bjoerner Neteland.

… in izgubil

Na račun novih obrazov so se pri Fischerju poslovili od nekaterih dozdajšnjih "varovancev". Za novo pot se je po kar petih sezonah med drugim odločil najboljši britanski slalomist Dave Ryding. Od zdaj bo tekmoval na smučeh znamke Dynastar. Tam se mu bo pridružil tudi Švicar Gino Caviezel (do letos Head). Nemška slalomska specialistka Marina Wallner, ki v članski konkurenci še ni potrdila nadarjenosti iz mlajših kategorij, pa je podpisala pogodbo z Atomicom.

Marcel Hirscher in Mikaela Shiffrin ostajata zvesta Atomicu. Foto: Getty Images

Stöckli z novimi obrazi

Po pravem slovenskem osipu pa bo Stöckli, s katerim še naprej ostajata Ilka Štuhec in Martin Čater, poskrbel za nacionalno bolj pisano tekmovalno ekipo. S Švicarji so tako nove pogodbe podpisali nekdanji svetovni superveleslalomski prvak iz Kanade Dustin Cook, ameriška smukačica Laurenne Ross, Nemca Michaela Wenig in Christof Brandner ter niz mlajših Švicarjev na čelu z Jasmino Suter.

Atomic ne da glavnih adutov

Do zdaj so le eno okrepitev naznanili pri Headu. To je nemška slalomska specialistka Lena Dürr. Head je sicer tudi preteklo sezono končal z največjim številom točk tako v ženski kot tudi v moški konkurenci. A v obeh primerih je ostal brez glavnih nagrad, torej velikih kristalnih globusov. Njuna lastnika Marcel Hirscher in Mikaela Shiffrin ostajata zvesta Atomicu. Američanka je novo pogodbo (do konca sezone 2019/20) podpisala že pred olimpijskimi igrami, Avstrijec, ki še ni uradno potrdil nadaljevanja kariere, je podobno storil takoj po koncu sezone.