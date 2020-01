Slovenski skakalec v Nemčiji na stopničkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žiga Jelar je bil v Klingenthalu tretji in četrti. Foto: Sportida

Na sobotni tekmi je Žiga Jelar zaostal le za zanesljivim Avstrijcem, Stefanom Huberjem. Tretji je bil Norvežan Robin Pedersen. S sedmim mestom je bil zadovoljen tudi Anže Semenič, med trideset so se uvrstili še Tjaš Grilc, Jurij Tepeš in Bor Pavlovčič na mestih med 24. in 27. Le Jaka Hvala je ostal izven finala.

Nedeljsko preizkušnjo je dobil Pedersen pred Avstrijcema Clemensom Aignerjem in Huberjem, Jelar je bil četrtri. Za zmagovalnim odrom je zaostal le 1,7 točke. Mladi Grilc je bil enajsti, tik za njim Semenič, preostala trojica pa ni vpisala novih točk celinskega pokala.

V skupnem seštevku je Jelar z odličnima rezultatoma napredoval na 7. mesto, celinski pokal pa se bo nadaljeval v japonskem Sapporu.