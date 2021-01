Šesti slalom, še šesti zmagovalec? Hadalin si želi več.

Prvi tek današnjega slaloma se bo začel ob 10.30. Odprl ga bo Avstrijec Marco Schwarz, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala v slalomu za vodilnim Manuelom Fellerjem zaostaja le točko. Feller je bil v soboto najhitrejši in se tako razveselil krstne zmage za svetovni pokal. Danes se bo predstavil s številko 15.

Slovensko čast bosta branila Štefan Hadalin (23) in Aljaž Dvornik (54). ''Spet je rezultat blizu 15, je neka konstantnost, a želim si več. Vem, da ob dveh dobrih tekih lahko dosežem več, tako da bom jutri poskusil sestaviti dve vožnji in bom videl, kam me to pripelje,'' je svoj nastop po 17. mestu v soboto ocenil Hadalin, ki ne skriva želje, da bi se približal vrhu. Dvornik je včeraj odstopil.

Manuel Feller se je v soboto razveselil tako želele prve zmage. Foto: Guliverimage/Getty Images

Danes poteka šesti moški slalom za svetovni pokal v tej sezoni. Za zdaj ga še ni bilo junaka, ki bi zmagal na dveh tekmah. Švicar Ramon Zenhäusern je zmagal v Alta Badii, Norvežan Henrik Kristoffersen v Madonni di Campiglio, Nemec Linus Strasser v Zagrebu, Avstrijec Marco Schwarz v Adelbodnu, včeraj pa je bil v Flachauu najhitrejši Manuel Feller.

Začetek drugega teka bo ob 13.45.