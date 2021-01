V živo: gneča pri vrhu, Slokarjeva znova presenetila

V Flachauu, kjer se je tekma začela ob 18. uri, je trenutno v vodstvu Američanka Mikaela Shiffrin, ki ima osem stotink sekunde prednosti pred Švicarko Wendy Holdener, tretja je vodilna v slalomskem in skupnem seštevku svetovnega pokala, Slovakinja Petra Vlhova. Če se Shiffrinovi uspe povzpeti na zmagovalni oder, bodo to njene 100. stopničke na tekmah svetovnega pokala.

Ana Bucik je trenutno 21. Foto: Reuters

Na štartnem seznamu so tudi tri Slovenke. Prva je že nastopila Ana Bucik, ki štartala s številko 23, je zaostala 2,59 in je trenutno 21. Meta Hrovat, ki je z mislimi najbrž že pri domači strmini na Vitrancu, je odstopila, Andreja Slokar, ki je prejšnji konec tedna zelo uspešno tekmovala na slalomskih tekmah evropskega pokala, na slalomu v Semmeringu pa skoraj pripravila senzacijo, pa ima štartno številko 52.

Prva vožnja se je začela ob 18. uri, finale bo na sporedu ob 20.45.

Na Hermanna Maierja lahko v Flachauu naletite na vsakem koraku. Foto: MaPa

Flachau se je sicer v zadnjih letih v koledarju svetovnega pokala ukoreninil kot gostitelj nočnega slalomskega spektakla za dekleta, a prvo ime zimsko-športnega središča na Solnograškem ostaja –Na najbolj znanega prebivalca tega kraja je mogoče naleteti na vsakem koraku.Herminator, kot so v tekmovalnih časih klicali mogočnega Avstrijca, ima v Flachauu svoj spomenik, trg, tekmovalno progo, smučarsko šolo in od tega tedna tudi prenovljen spominski muzej oziroma galerijo. V njej je mogoče videti tudi najpomembnejše lovorike, ki jih je Maier osvojil – štiri velike kristalne globuse, deset malih, zlati olimpijski kolajni in tri zlata odličja s svetovnih prvenstev.