Skrivnostni Hirscher: namesto pokoja med smukače?

Marcel Hirscher ni tujec na daljših smučeh. Foto: Getty Images

Čeprav točk v boju za veliki kristalni globus ni potreboval, saj si je skupno zmago zagotovil že v Kranjski Gori, pa je v četrtek v Aareju Marcel Hirscher po enem letu znova nastopil na superveleslalomski tekmi svetovnega pokala. Ne le nastopil, znova je dokazal, da se že zdaleč ne znajde dobro le v tehničnih disciplinah. Na desetem mestu je prehitel marsikaterega mojstra hitrih disciplin. Ker pa to še zdaleč ni njegov prvi "izlet" med superveleslalomiste (leta 2015 je v Beaver Creeku slavil celo zmago, še dvakrat pa je stal na stopničkah), so se v avstrijskih medijih sprožila ugibanja o Marcelovem odločnejšem udejstvovanju v hitrih disciplinah.

Novi Hirscher?

"Vsekakor bi bilo to zame zelo privlačno," je avstrijske novinarje v nevednosti pustil 29-letni dvakratni olimpijski prvak, ki je svojo kariero gradil predvsem na izjemnosti v slalomu in veleslalomu. Mikal bi ga tudi smuk. A v tem primeru bi moral dodobra prilagoditi svoj načrt priprav in se poleti odpraviti tudi na južno poloblo. Posledično to pomeni, da bi imel manj možnosti za ohranjanje premoči v obeh hitrih disciplinah. "To so zanesljivo vprašanja, s katerimi se bom ukvarjal v prihodnjih mesecih," o hitrostnem izzivu razmišlja Hirscher.

Toda …

Ob ugibanju o tem, ali se bo dobitnik kar sedmih velikih kristalnih globusov v novi zimi vrnil z dozdajšnjo tekmovalno ponudbo ali morda na daljših smučeh, pa ne gre prezreti dejstva, da do danes še ni potrdil nadaljevanja kariere. "Sezona se ni še niti končala," poudarja zmagovalec 57 tekem svetovnega pokala, ki se je s podobnimi izjavami poslavljal že od pretekle sezone. A se je nato kljub avgustovskem zlomu gležnja vrnil v beli cirkus, slavil kar dvanajst zmag v svetovnem pokalu in osvojil dve zlati kolajni na ZOI v Pjongčangu. V nedeljo bo tako še sedmič v zrak dvignil veliki globus.

Marcel Hirscher v številkah: