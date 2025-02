Slovenci brez izločilnih bojev na sprintu na SP

Na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Trondheimu na Norveškem bodo danes znani prvi dobitniki medalj. Smučarski tekači in tekačice so opravili kvalifikacije sprinta v prosti tehniki, v izločilne boje pa se ni prebil nihče izmed slovenskih tekmovalcev. Najbližje je bil Miha Šimenc na 39. mestu.

Ženske kvalifikacije je zelo prepričljivo dobila Švedinja Jonna Sundling in tako odločno napovedala napad na tretji zaporedni naslov sprinterske svetovne prvakinje po Oberstdorfu 2021 in Planici 2023. Tridesetletna specialistka za velika tekmovanja je za šest sekund in pol ugnala vso konkurenco, najbližje ji je bila Švicarka Nadine Fähndrich.

Edina Slovenka na startu Eva Urevc je končala na 52. mestu med 121 tekmovalkami iz 47 držav. Za zmagovalko je zaostala 24,94 sekunde, prvo trideseterico, ki prinaša izločilne boje, pa za okoli osem sekund in pol.

Podoben je bil razplet moških kvalifikacij, ki jih je dobil norveški zvezdnik Johannes Hoesflot Klaebo z 1,10 sekunde prednosti pred Švedom Edvinom Angerjem. Vodilna tekmovalca v svetovnem pokalu sta očitno dobro formo prenesla tudi na SP.

Osemindvajsetletni Klaebo sicer lovi že četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka v sprintu in peto posamično medaljo v tej disciplini. Pred dvema letoma je v Planici osvojil pet od možnih šestih odličij, skupno se lahko pohvali že z 12 medaljami, od tega devetimi zlatimi.

Slovenski predstavniki v kvalifikacijah niso posebej navdušili. Najbližje izločilnim bojem je končal Miha Šimenc, ki je za Klaebom zaostal 10,77 sekunde, za trideseterico pa nekaj več kot sekundo in bil 39.

Nejc Štern je zaostal 11,52 sekunde in se uvrstil na 43. mesto, Vili Črv je bil 55. (+14,83), Anže Gros pa 70. (+18,01).

Glavni trener: Rezultati so močno pod našimi pričakovanji

"Današnji rezultati so seveda močno pod našimi pričakovanji. Priprave so potekale dobro, zakaj smo danes zaostali za našimi sposobnostmi, je še prezgodaj govoriti. Prepričan sem, da tekmovalci danes niso pokazali svoje forme, zakaj se je to zgodilo, moramo še ugotoviti," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal glavni trener reprezentance Ola Vigen Hattestad.

"V glavi imam nekaj teorij, a moramo narediti analizo. Šimenc in Štern nista bila daleč, v tem športu pa so razlike majhne. Ugotoviti moramo, kaj je šlo narobe in se vrniti močnejši še na tem prvenstvu," je dodal nekdanji norveški tekač.

Na SP bodo danes na svoj račun prišle tudi nordijske kombinatorke, ki jih čaka tek na 5 km in skoki na srednji skakalnici. Zvečer bodo na vrsti še kvalifikacije za žensko tekmo skakalk na srednji skakalnici.

