Sezona smučarskih upokojitev je odprta

Michaela Kirchgasser (v družbi Anne Veith in Lare Gut) se poslavlja od "belega cirkusa". Foto: Sportida

Pred ženskim delom smučarske karavane sta le še dve postaji olimpijske sezone. Ofterschwang bo v petek in soboto gostil veleslalom in slalom, nato pa se bodo najboljše odpravile le še na veliki finale v Aare. Medtem ko imajo Ana Drev, Tina Robnik in Meta Hrovat že zagotovljen nastop tudi v sklepnem dejanju sezone, pa bosta morali ob koncu tedna švedsko vizo v slalomu potrditi še Ana Bucik in Maruša Ferk.

Z Aarejem, ki bo s finalom svetovnega pokala gostil tudi generalko pred svetovnim prvenstvom 2019, pa se ne spogleduje več Avstrijka Michaela Kirchgasser. Ta bo sicer prav na zadnji dan sezone, v nedeljo 18. 3., dopolnila 33 let, a takrat bo že smučarska upokojenka. Sobotni slalom v Ofterschwangu bo namreč njen zadnji v karieri.

V vitrini manjka le olimpijska kolajna

Kirschgasserjeva, ki torej odpira upokojitveno sezono, je bila v tej zimi, tudi zaradi zdravstvenih težav, krepko oddaljena od svojih najboljših dosežkov v karieri. V slednji se je veselila treh zmag, skupno pa je na stopničkah svetovnega pokala stala sedemnajstkrat. Točke je sicer zbrala v vseh disciplinah, a je veljala predvsem za smučarko v tehničnih disciplinah in kombinaciji.

Letos se ji je izmuznil četrti zaporedni olimpijski nastop, v katerem bi lovila edino manjkajočo kolajno. Leta 2012 je bila druga slalomistka svetovnega pokala, pet let pred tem pa tretja veleslalomistka. Uspešna je bila tudi na svetovnih prvenstvih, s katerih se je vrnila s tremi posamičnimi kolajnami. Leta 2013 je bila srebrna v slalomu, na zadnjih dveh prvenstvih pa bronasta v kombinaciji.