Rogljeva nova rekorderka skakalnice v Frenštadu, Takanašijevi zmaga

Na drugi tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih v češkem Frenštatu je še drugič v dveh dneh je zmagala Japonka Sara Takanaši, ki je tudi vodilna v skupnem seštevku. Do točk so prišle tri Slovenke, najboljša med njimi je bila s sedmim mestom in rekordno dolžino skakalnice Špela Rogelj. Mesto za njo se je uvrstila Jerneja Brecl.

Rogljeva je zbrala 228,2 točki, Brecljeva pa 224,2 točki. Poleg njiju je točke s 13. mestom osvojila še Nika Križnar, Katra Komar pa je tokrat ostala brez finala. V prvi seriji je Rogljeva pristala pri 103 metrih in s tem postavila rekord skakalnice.

Takanašijeva je tokrat v dveh serijah zbrala 253,1 točke, za njo sta se uvrstili še ena Japonka Juki Ito (245,1) in včeraj tretja Norvežanka Maren Lundby (243,8).

"Potrebnega bo še nekaj dela, da se približam najboljšim"

"Sem zelo zadovoljna, saj sem naredila take skoke, kot sem si zadala. Rezultatsko to trenutno pomeni mesta, kjer sem bila včeraj in danes, bo pa potrebnega še nekaj dela, da se približam oz. celo prehitim najboljše," je bila po uspešnem koncu tedna zadovoljna Špela Rogelj.

Na kratko se je ozrla tudi k novi trenerski ekipi, ki je pred sezono prevzela reprezentanco, Zoranu Zupančiču in pomočniku Anžetu Lavtižarju: "Naredili smo nekaj manjših sprememb. Zoran in Anže sta nova pridobitev, nov način treniranja, pozna se neka nova energija. Trening praktično niti ni tako drugačen, morda se razlikuje le fokus. Fokusiram se predvsem na zimo, poletje pomeni le pripravo na zimo."

Veliko dogajanja okrog dresov

"S preteklim vikendom smo izredno zadovoljni. Že na treningu smo dokazali, da smo celoten voz premaknili naprej. Kvalifikacije, včeraj in danes, so se nam izšle super. Pohvalil bi Špelo Rogelj, ki je bila četrta včeraj, mesto za njo pa Ema Klinec. Tudi ostala dekleta stopnjujejo svojo formo. Lahko rečem, da smo danes, kljub temu, da smo nastopili brez najboljših dveh tekmovalk, zadovoljni. Ema je odšla na poroko sestre Barbare, žal je bila v kvalifikacijah diskvalificirana Urša Bogataj, trenutno ena najmočnejših tekmovalk. Trenutno se dogaja nekaj stvari na področju kontrole dresov. Sam lahko povem, da skačemo z enakimi dresi kot pozimi, vendar kontrolorji nekako tu kažejo svojo moč. Dogaja se, da je nekaj tekmovalk diskvalificiranih, tako naših kot ostalih. Kljub temu, da smo bili danes brez dveh najmočnejših, sta se dve uvrstili med deseterico. Svoj najboljši rezultat je osvojila Jerneja Brecl, tudi Špela je bila ponovno med deset. Nika Križnar lepo stopnjuje svoje uvrstitve, mesto za mestom. Trenutno imamo vsaj štiri tekmovalke, ki lahko skačejo med deseterico. Včasih se zgodi kakšen ponesrečen skok, a celotna slika je trenutno odlična," je ocenil glavni trener Zupančič in razkril še kratkoročni načrt za najboljše slovenske tekmovalke: "Trenirali bomo v Planici na veliki skakalnici. Ema, Špela, Urša in Jerneja odhajajo v Rusijo na veliko skakalnico v Čajkovskem. Trening bomo posvetili razvoju opreme in nadaljnjemu razvoju tehnike in priprave kar doma v Planici."

Klinčeva peta v skupnem seštevku

V skupnem seštevku s popolnim izkupičkom po štirih tekmah vodi Takanašijeva pred Itovo in Nemko Katharino Althaus. Najboljša Slovenka je Ema Klinec na petem mestu.

Predzadnja ženska posamična tekma VN bo 9. septembra v ruskem mestu Čajkovski. Poletno sezono pa bodo dekleta tako kot moški sklenila 3. oktobra v Klingenthalu v Nemčiji.