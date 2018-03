Jure Aleš pisal zgodovino

Rjukan, Paralelni sprint

Telemark smučarji so se v norveškem Rjukanu danes merili v paralelnem sprintu, tekma pa se je zapisala v zgodovino slovenskega telemark smučanja. Dobil jo je namreč Jure Aleš, ki je tako prišel do svoje prve zmage v tej disciplini in se lahko zdaj pohvali z zbirko zmag v vseh treh disciplinah telemarka. Zmagi v klasiku in sprintu je dosegel konec januarja v ZDA.