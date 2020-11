Riiberju veter odnesel zmago, najboljši Oftebro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker so zaradi vetra odpovedali skakalno preizkušnjo in ker so obveljali rezultati četrtkove poskusne tekme, na kateri je bil diskvalificiran, Riiber ni dobil priložnosti za drugi zaporedni trojček zmag v Ruki.

Njegovo odsotnost je najbolje izkoristil rojak Jens Luraas Oftebro, drugi po skoku, ki je po desetkilometrskem teku za 1,9 sekunde prehitel Nemca Fabiana Riessleja. Tretje mesto je zasedel vodilni po skoku Manuel Faisst.

Riiber je vseeno ostal vodilni v svetovnem pokalu, pred Oftebrojem ima po treh tekmah 14 točk prednosti.

Izidi:

1. Jens Luraas Oftebro (Nor) 25:22,1 (2. po skoku/15. v teku)

2. Fabian Riessle (Nem) + 1,9 (5./7.)

3. Manuel Faisst (Nem) 6,4 (1./27.)

4. Johannes Lamparter (Avt) 11,8 (3./18.)

5. Kristjan Ilves (Est) 33,2 (4./25.)

6. Vincenz Geiger (Nem) 59,3 (15./4.)



Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Jarl Magnus Riiber 200

2. Jens Luraas Oftebro 186

3. Johannes Lamparter (Avt) 170

4. Manuel Faisst (Nem) 155

5. Eric Frenzel (Nem) 132

6. Fabian Riessle (Nem) 131

