Prevc po nedeljski napaki tokrat v družbi najboljših, Stoch razred zase

TURNEJA RAW AIR, LILLEHAMMER, KVALIFIKACIJE

Smučarskoskakalna karavana se je iz Holmenkollna preselila v Lillehammer, kjer so že opravili s kvalifikacijami za torkovo posamično tekmo (17.00) Raw air turneje. Šest od sedmih Slovencev se je prebilo skozi kvalifikacijsko sito. Petru Prevcu je po nedeljski grobi napaki tokrat uspel odličen skok in je bil med najdaljšimi. Končal je kot peti. Zanesljivo je zmagovalec kvalifikacij postal Poljak Kamil Stoch, ki je konkurenco ugnal za 17 točk in še zvišal prednost v seštevku turneje.