Presenetil in končal skakalno kariero

"Z žalostjo sporočam, da so me pri zadnji sestavi izključili iz nacionalne ekipe. Zame je bilo to veliko presenečenje. Tudi za prijatelje, strokovnjake. Število mladih skakalcev v Italiji se zmanjšuje," je na svojem Facebook profilu zapisal Federico Cecon.

V četrtek bo sin legendarnega skakalca Roberta Cecona dopolnil 26 let, njegovo slovo od smučarskih skokov pa je mnoge presenetilo.

"Naj povem, da je za mano ena najboljših, če ne celo najboljša sezona. Rezultati govorijo temu v prid. V zadnji sezoni sem bil najboljši italijanski predstavnik!" Cecon ni skrival nezadovoljstva z odločitvijo zveze.

Ob vsem je izpostavil očeta Roberta: "Zahvala očetu, najbolj uspešnemu italijanskemu skakalcu vseh časov. Ne le zato, ker je oče, ampak kot strokovnjaku, ki mi je pomagal s strastjo in profesionalizmom. V najtežjih trenutkih me je znal motivirati. Ko je stal za mano, sem imel tudi rezultate, kar smo lahko videli zadnjo sezono."

Foto: Vid Ponikvar

Federico je bil v zadnji sezoni edini italijanski skakalec, ki je nastopal na tekmah svetovnega pokala. Z njegovim slovesom Italija tako ostaja brez skakalca na najvišji ravni: "Italijanski skoki v svetovnem pokalu ne obstajajo več. Moje mnenje je, da mora trener z vsem srcem opravljati svoje delo. To sem se naučil. Ko bo v Italiji takšna oseba, potem bodo tudi rezultati prišli. Šport mora biti kot družina. Okolje mora biti umirjeno in prijazno. Palico zdaj predajam bratu Francescu. Fizično je močan fant, z dobro tehniko, povrhu vsega je zelo predan. V bližnji prihodnosti bom stopil na novo pot, ki bo zanimiva, kot je bila skakalna kariera. Povezan bom s športom, naravo in gorami. Skoki bodo za vedno ostali del mojega življenja. Opravljam tudi trenerski izpit, kar mi bo dalo možnost, da bi bil nekoč trener. Nasvidenje vsem in hvala za vse," je še zapisal Cecon.