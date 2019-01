Popoln ruski dan v Oberhofu, do zmage še moška štafeta, Slovenci 9.

Ruski biatlonci so prepričljivo dobili štafetno tekmo v nemškem Oberhofu. Drugi so bili Francozi, tretji pa Avstrijci. Slovenska četverica je končala v deseterici, bila je deveta.

Prvi slovenski biatlonec je bil Miha Dovžan, ki je imel tri poprave in je predal kot 14. s slabo minuto in pol zaostanka za vodilnimi. Potem pa se v drugi predaji strelski nastop v stoje ni posrečil Jakovu Faku, ki je moral dvakrat v kazenski krog, kar sta bila edina kazenska kroga slovenske reprezentance.

Klemen Bauer in Mitja Drinovec pa sta se na strelišču izkazala, prvi je imel eno popravo, drugi pa dve. Bauer je predal kot osmi, na koncu pa je Slovenija z dvema kazenskima krogoma in devetimi popravami končala na devetem mestu med 27 reprezentancami. Na prvi letošnji štafetni preizkušnji je bila 11.

Rusi v postavi Maksim Cvetkov, Jevgenij Garaničev, Dmitrij Mališko in Aleksander Loginov so imeli skupno le šest poprav, v cilju pa 41,7 sekund prednosti pred drugimi Francozi, ki so imeli osem poprav in en kazenski krog. Za Francoze so nastopali Antonin Guigonnat, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet in Martin Fourcade.

Tretji so bili z zaostankom slabih dveh minut Avstrijci v postavi Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger in Julian Eberhard (en kazenski krog in sedem poprav). Razočarali so domačini Nemci, ki so bili šele osmi.