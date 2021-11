Poljskega skakalca zadržali v Rusiji

Poljski skakalec Klemens Muranka je bil v soboto pozitiven na koronavirus in zato nemudoma izoliran od preostale karavane smučarskih skakalcev. Po poročanju skijumping.pl je bil tudi naslednji test na novi koronavirus pozitiven, zato so ga odpeljali v bolnišnico v Jekaterinburg. Preostali poljski skakalci so negativni in bodo lahko odpotovali v Ruko, naslednjo postojanko svetovnega pokala, kamor bo celotna skakalna delegacija poletela s čarterskim letom.

Še dve osebi sta morali v bolnišnico zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus, vendar nista skakalca. Že v nedeljo je skispringen.com poročal, da naj bi nemško spremljevalno osebje bilo okuženo z novim koronavirusom, zato je najverjetneje tu treba iskati vsaj enega od krivcev za okužbo preostalih.